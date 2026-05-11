„Žalgirio“ rungtynių metu – netikėtai Kauno arenoje dingusi šviesa: atskleidė to priežastį

Iniciatyvos organizatoriai – krepšinio klubas „Žalgiris“, pasirengimo ekstremalioms situacijoms platforma „LT72“ ir į bendruomenių įgalinimą orientuota nevyriausybinė organizacija „Baltijos lizdas“.
Pasak organizatorių, aklina tamsa arenoje – signalas visiems susirinkusiems, kad nenumatyti įvykiai gali užklupti bet kada. Todėl pasirengimas ir atsakomybės užtikrinti savo bei artimųjų gerbūvį esant ekstremalioms aplinkybėms yra kiekvieno gyventojo pareiga.
Šią žinutę paskatino vis dažnėjančios krizinės situacijos Lietuvoje, pavyzdžiui, dėl audrų net keliasdešimt tūkstančių namų ūkių nutrūkęs elektros tiekimas pastarąjį mėnesį. Ekstremaliosios aplinkybės kelia pavojų tiek gyventojų gyvybėms, tiek jų sveikatai, ar turtui. Vis tik praėjusiais metais atlikta gyventojų apklausa parodė, kad net 70 proc. piliečių nesijaučia pasiruošę tokioms nenumatytoms situacijoms.
Šalies mastu esant ekstremaliajai padėčiai, gyventojai turėtų būti pasirengę savarankiškai ir ir be valstybės pagalbos išgyventi 72 val. – turėti ne tik maisto, vandens ar aprangą, bet ir pasirūpinti, kad namų ūkiai galėtų funkcionuoti netekus elektros, vandens ar kitų komunikacijų tiekimo. Tačiau apklausos rodo, kad nors virš 70 proc. apklaustųjų žinotų, kaip elgtis gaisro ar stipraus vėjo atveju, tačiau atsargų išgyventi bent 72 val. turėtų tik apie pusė gyventojų.
„Augant įvairių krizių ir nenumatytų situacijų skaičiui, aiškėja viena – asmeninis pasirengimas ir gebėjimas užtikrinti savo energetinį savarankiškumą tampa gyvybiškai svarbūs. Lietuvoje krepšinis jau seniai peržengė sporto ribas – tai stipri bendruomenė, jungianti žmones ir įkvepianti veikti kartu. Kaip aikštėje pergalės nepasiekiamos be pasiruošimo, taip ir kasdienybėje turime būti pasirengę netikėtumams“, – sako „Žalgirio“ rinkodaros direktorius Ignas Vyšniauskas.
„Pasiruošę bet kam“ kampanija, kuri yra „Žaliosios tribūnos“ iniciatyvos tęsinys, skirta būtent gyventojų pasirengimo nenumatytiems scenarijams skatinimui. Nuo gegužės 10 d. iki birželio 20 d. Lietuvos gyventojai galės mokytis civilinės saugos ekspertų pagalba. Dešimtyje šalies bendruomenių specialistai pasakos, kokios krizinės situacijos gali turėti įtaką namų ūkiams, kodėl svarbu diegti energetinės nepriklausomybės sprendimus, kaip susikomplektuoti išlikimo krepšį, kaip pasiruošti ilgalaikiams elektros tiekimo sutrikimams bei kitoms ekstremalioms aplinkybėms.
Vienam atsitiktinai išrinktam mokymų dalyviui bus įteiktas prizas: VIP patirtis „Žalgirio“ arenoje ir žalios energijos generatorius-baterija namams, kuris gali tiekti elektrą sutrikus elektros tiekimui.
„Pradėję šį projektą, kartu su „Žalgiriu“ bandėme išsiaiškinti, ar pasitelkę sportą galime pasiekti visuomenę ir suteikti bendruomenėms progą kalbėti apie svarbias temas. Tačiau per kelis metus iniciatyva išaugo į platformą, kuri stiprina civilinį pasirengimą, pabrėžia energetinės nepriklausomybės svarbą ir skatina būti atsparesniems krizėms. Šia iniciatyva siekiame parodyti, kad pasirengimas prasideda nuo paprastų, bet labai svarbių sprendimų kasdienybėje“, – sako „Baltijos lizdo“ vadovė Teresė Škutaitė.
Gyventojai taip pat turės galimybę sužinoti, ar jų turimos žinios ir įgūdžiai pakankami, o galbūt dar yra sričių, kuriose reikėtų pasitempti. Tai galės padaryti, atlikdami specialiai kampanijai sukurtą testą „Žaliosios tribūnos“ svetainėje.
