Beprotybė NBA – pakartotas visų laikų lygos rekordas!

2026 m. gegužės 11 d. 07:56
NBA atkrintamosiose varžybose paaiškėjo pirmoji Rytų konferencijos finalo dalyvė. Ja tapo „New York Knicks“ ekipa.
Legendinis klubas naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose rungtynėse išvykoje 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31) sutriuškino „Philadelphia 76ers“ ir laimėjo seriją iki keturių pergalių „sausai“ 4:0.
Nugalėtojai žibėjo pakartodami visų laikų NBA tritaškių rekordą atkrintamosiose varžybose – per vienerias rungtynes „Knicks“ susmeigė net 25 tolimus metimus.
7 iš jų pataikė Deuce'as McBride'as, 4 iš jų buvo įmesti dar pirmajame kėlinyje.
Taip pat tai buvo pirmasis „Knicks“ laimėtas atkrintamųjų serijos „sausu“ rezultatu 1999 metų.
Rytų konferencijos finale „Knicks“ susikaus su „Detroit Pistons“ ir „Cleveland Cavaliers“ poros nugalėtoja.
