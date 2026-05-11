Finale šou kūręs S. Lukošius išreiškė norą žaisti už Vokietijos rinktinę: „Tai yra mano svajonė“

2026 m. gegužės 11 d. 15:21
Lrytas.lt
FIBA Čempionų lygos finalo ketverto žvaigžde tapęs Simas Lukošius sulaukė FIBA dėmesio. Naudingiausiu serijos žaidėju pripažintas 23-ejų krepšininkas neslėpė, kad praėjęs savaitgalis buvo vienas įspūdingiausių įvykių jo karjeroje.
Krepšininko atstovaujamas Vilniaus „Rytas“ beprotiškame turnyro finale 92:86 pranoko Atėnų AEK krepšininkus.
Pratęsimo kovoje ryškiausiai spindėjo S. Lukošio žvaigždė. Jis įmetė net 7 iš 10 išmestų tritaškių ir iš viso surinko 23 taškus. Krepšininkas taip pat buvo pripažintas naudingiausiu finalo žaidėju.
„Tai buvo didžiausia galimybė, kurią aš turėjau per savo karjerą. Tai neįtikėtina. Mes iškovojome kažką ypatingo, labai džiaugiuosi už komandą ir mūsų praeitą nelengvą kelią sezone“, – samprotavo S. Lukošius.
Krepšininkas spindėjo Badalonos krepšinio rūmuose, kuriuose 1992 metais Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmą kartą istorijoje pasidabino olimpiniais medaliais.
„Tai nutiko vieneriems metams iki mano gimimo, bet žinoma, aš žinau šią istoriją. Smagu, kad kažkiek galėjau prisidėti prie to ir dabar“, – FIBA samprotavo „Ryto“ žaidėjas.
S. Lukošius turi dvigubą pilietybę – Lietuvos ir Vokietijos. Tiesa, puolėjas dar nėra sužaidęs jokių oficialių rungtynių FIBA jaunimo ar vyrų turnyruose.
Simas Lukošius teigė, kad nori žaisti už Vokietiją.
Bendraudamas su FIBA krepšininkas išreiškė viltį atstovauti Vokietijos rinktinei artimiausiame FIBA lange, juolab, kad Čempionų lygos finalo ketvertą gyvai savo akimis regėjo ir S. Lukošiaus šou matė vokiečių treneris Alexas Mumbru.
„Prašau, taip. Žinoma! Laukčiau pakvietimo žaisti už nacionalinę rinktinę langų metu. Žaisti už rinktinę tai būtų mano svajonės išsipildymas. Tai padarytų mane labai laimingu“, – paklaustas, ar norėtų žaisti su Vokietijos rinktinę, atsakė S. Lukošius.
Jis taip pat negailėjo šiltų žodžių Vokietijos treneriui A. Mumbru.
„Jis buvo puikus Ispanijos žaidėjas, pasaulio čempionas. Žinau, kad jis taip pat ir puikus treneris. Norėčiau žaisti pas jį“, – tęsė S. Lukošius.
