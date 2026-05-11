G. Žibėnas kirto G. Nausėdai: arenose jis matomas tik su kitos komandos spalvomis

2026 m. gegužės 11 d. 22:12
Vilniaus „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas savo titulų kraitį papildė dar vienu apdovanojimu. Praėjusią savaitę jis kartu su „Ryto“ ekipa pirmą kartą komandos istorijoje triumfavo FIBA Čempionų lygoje.
Pirmadienio vakare krepšinio specialistas ir kiti „Ryto“ atstovai šventė iškovotą titulą su sostinės klubo sirgaliais, o prieš šią šventę strategas apsilankė LRT bei pabendravo su Nemira Pumprickaite.
Žurnalistė treneriui vardino žinomus žmones, kurie palaikė „Rytą“ Badalonoje, o vėliau iškėlė Gitano Nausėdos klausimą, kurio Ispanijos mieste nebuvo.
Tęsdama savo mintį N. Pumprickaitė pridūrė, kad jis dažnai yra matomas krepšinio rungtynėse, tada žurnalistė sulaukė G. Žibėno replikos.
„Tik kitos komandos spalvomis (matomas prezidentas). Keista, kad nebuvo prezidento, bet gal kažkokia bus reakcija, nežinome, bet čia jau žinote...
Labai smagu, kad buvo labai daug žinomų veidų, matėme šalia aikštelės ir grįžome kartu su tuo pačiu skrydžiu, kur buvo tik sirgaliai, rėmėjai ir politikai. Labai buvo smagu su jais susipažinti lėktuve“, – samprotavo G. Žibėnas.
Primename, kad pirmadienį portalas Lrytas kreipėsi į Prezidentūrą su klausimu, kodėl G. Nausėda, kaip šalies vadovas, nepasveikino „Ryto“ ekipos su iškovotu tarptautiniu trofėjumi.
