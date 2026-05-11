SportasKrepšinis

Įvaizdį pakeitęs G. Žibėnas dalino instrukcijas „Ryto“ sirgaliams

2026 m. gegužės 11 d. 21:31
Lrytas.lt
Vilniaus „Rytas“ toliau švenčia! Giedriaus Žibėno auklėtiniai pirmadienį kartu su klubo sirgaliais mėgavosi FIBA Čempionų lygos iškovotu titulu.
Daugiau nuotraukų (4)
Atviru autobusu į užpildytą aikštę prie Baltojo tilto atvykę naujai iškepti čempionai buvo sutikti gausiais plojimais ir sirgalių skanduotėmis.
Į sceną žengęs treneris G. Žibėnas joje pasirodė su atnaujintu įvaizdžiu – krepšinio specialistas ištesėjo pažadą ir po triumfo Badalonoje nusiskuto barzdą.
Renginio vedėjo paklaustas, ką treneris darys, jei jis laimės Lietuvos krepšinio lygą, specialistas sušvilpė (aliuziją į galvos nuskutimą plikai).

G. Žibėno emocijos liejasi per kraštus: nufilmavo karštą komandos trenerio kalbą

Susiję straipsniai
Šaro žodžiai apie „vieną komandą Lietuvoje“ – papasakojo, kokia buvo „Ryto“ trenerių štabo reakcija

Šaro žodžiai apie „vieną komandą Lietuvoje“ – papasakojo, kokia buvo „Ryto“ trenerių štabo reakcija

J. Valančiūnas „Žalgiryje“ – įžvelgė kitą medalio pusę: žalos gali būti daugiau nei naudos?

J. Valančiūnas „Žalgiryje“ – įžvelgė kitą medalio pusę: žalos gali būti daugiau nei naudos?

Pamatykite: Čempionų lygoje triumfavęs G. Žibėnas ištesėjo pažadą ir nusiskuto barzdą

Pamatykite: Čempionų lygoje triumfavęs G. Žibėnas ištesėjo pažadą ir nusiskuto barzdą

Griebęs mikrofoną į ranką G. Žibėnas dalino instrukcijas sirgaliams.
„Instrukcija. Einate į rytasvilnius.lt, atributika, aksesuarai, susirandate (rodo į kvapuką), nusiperkate, užsidedate ant veidrodėlio mašinoje, išdidžiai važiuojat gatve!
Instrukcija tęsiasi. Su ta mašina atvažiuojate, prisiparkuojate prie „Jeep“ arenos, išlaukiate momento rungtynėse, ypač tada, kai mums neina ir vien tik „Rytas“, „Rytas“ Lietuva! (pagal sirgalių skanduotę suka šaliką)“, – sirgalius užvedė G. Žibėnas.
Giedrius ŽibėnasVilniaus RytasFIBA Čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.