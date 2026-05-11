Įvaizdį pakeitęs G. Žibėnas dalino instrukcijas „Ryto“ sirgaliams

Atviru autobusu į užpildytą aikštę prie Baltojo tilto atvykę naujai iškepti čempionai buvo sutikti gausiais plojimais ir sirgalių skanduotėmis.
Į sceną žengęs treneris G. Žibėnas joje pasirodė su atnaujintu įvaizdžiu – krepšinio specialistas ištesėjo pažadą ir po triumfo Badalonoje nusiskuto barzdą.
Renginio vedėjo paklaustas, ką treneris darys, jei jis laimės Lietuvos krepšinio lygą, specialistas sušvilpė (aliuziją į galvos nuskutimą plikai).
Griebęs mikrofoną į ranką G. Žibėnas dalino instrukcijas sirgaliams.
„Instrukcija. Einate į rytasvilnius.lt, atributika, aksesuarai, susirandate (rodo į kvapuką), nusiperkate, užsidedate ant veidrodėlio mašinoje, išdidžiai važiuojat gatve!
Instrukcija tęsiasi. Su ta mašina atvažiuojate, prisiparkuojate prie „Jeep“ arenos, išlaukiate momento rungtynėse, ypač tada, kai mums neina ir vien tik „Rytas“, „Rytas“ Lietuva! (pagal sirgalių skanduotę suka šaliką)“, – sirgalius užvedė G. Žibėnas.
