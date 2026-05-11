Pamatykite: Čempionų lygoje triumfavęs G. Žibėnas ištesėjo pažadą ir nusiskuto barzdą
2026 m. gegužės 11 d. 18:32
Dar prieš išvyką į FIBA Čempionų lygos finalo ketvertą Vilniaus „Ryto“ komandos treneris buvo paklaustas, ką jis būtų pasiruošęs padaryti, jei jo treniruojama komanda laimėtų čempionų titulą. Tąsyk treneris šyptelėdamas pasakė, kad nusiskustų barzdą.
Kaip tarė, taip ir padarė – sekmadienį į Vilnių sugrįžęs krepšinio specialistas jau kitą dieną atsisveikino su savo barzda.
Pirmadienio pavakarę socialinėje erdvėje pasirodė nuotrauka, kurioje „Ryto“ treneris pozuoja jau be barzdos.