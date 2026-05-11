Po užvirusių aistrų G. Žibėnas atvirai prakalbo apie savo santykį su Š. Jasikevičiumi

2026 m. gegužės 11 d. 23:19
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę šalies krepšinio burbulas tiesiog sprogo. To priežastimi tapo abejingų nepalikęs Stambulo „Fenerbahce“ komandos trenerio Šarūno Jasikevičiaus pasisakymas po perglaingos serijos Eurolygos ketvirtfinalyje.
Žurnalistų paklaustas apie sėkmingą Lietuvos klubinio krepšinio atkarpą ir kitą dieną FIBA Čempionų lygos finale kovoti turėjusi „Rytą“, Šaras šyptelėjo.
„Lietuvoje yra tik viena komanda“, – tąsyk pasakė jis.
Šie žodžiai nepaliko abejingų Lietuvos krepšinio bendruomenėje – vieni ragino nesureikšminti trenerio žodžių, kiti įžvelgė visuomenės suskaldymą.
Pirmadienį LRT viešėjęs „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas žurnalistei Nemirai Pumprickaitei atvirai pasakė apie savo santykį su Š. Jasikevičiumi.
„Jokių realiai (santykių), nes nebuvome susidūrę. Realiai vienas prieš kitą net nežaidę nė karto. Kai jis dirbo „Žalgiryje“, aš tuo metu Lietuvoje nedirbau, o kai jis išvyko, aš 2020-aisiais grįžau į Lietuvą.
Tai neteko susidurti ir nėra taip, kad mes pasveikintume vienas kitą. Nesame susidūrę aikštelėje, nežaidėme, tai nėra kažkokių santykių“, – kalbėjo „Ryto“ treneris.
Jis taip pat nebuvo linkęs sureikšminti specialisto žodžių, „Ryto“ strategas tiesiog pridūrė, kad jo vadovaujamos komandos pergalė yra ir šalies krepšinio bendruomenės pergalė.
