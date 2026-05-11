Šaro žodžiai apie „vieną komandą Lietuvoje“ – papasakojo, kokia buvo „Ryto“ trenerių štabo reakcija

Vieni ragino nesureikšminti šių krepšinio specialisto žodžių, kiti Šarą apkaltino kiršinimu.
Papildomo žibalo į ugnį įpila ir faktas, kad Š. Jasikevičius šiuos žodžius pasakė būsimo Vilniaus „Ryto“ triumfo FIBA Čempionų lygoje išvakarėse.
Kitą dieną Giedriaus Žibėno auklėtiniai 92:86 laimėjo turnyro finalą, o Badalonos arenoje skambėjo sostinės klubo sirgalių skanduotė „Lietuvoj komanda tik viena!“.
Naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno laidoje „Pikenrolas“ viešėjęs „Ryto“ trenerio G. Žibėno asistentas Gustas Maskoliūnas teigė, kas Lietuvos vicečempionų trenerių štabas nesureikšmino šios Š. Jasikevičiaus frazės.
„Tai nebuvo tema mūsų rūbinėje. Pasakėme tik vieną sakinį: kas būtų, jeigu tokį sakinį konferencijoje būtų pasakęs Giedrius Žibėnas? Ar burbulas būtų buvęs toks pat, koks yra dabar?“, – R. Pakėnui kalbėjo G. Žibėno asistentas.
Pasak jo, didesnę motyvaciją „Rytui“ suteikė AEK klubas – būtent šios komandos atstovai finalo išvakarėse susižėrė praktiškai visus pagrindinius individualius turnyro apdovanojimus.
Finale „Rytas“ prieš Atėnų AEK atsiliko net 20 taškų skirtumu, tačiau įspūdingą ketvirtą kėlinį sužaidę sostinės krepšininkai išplėšė pratęsimą, o jame dominavę pasiekė pergalę rezultatu 92:86 ir iškovojo FIBA Čempionų lygos nugalėtojų titulą.
Naudingiausiu finalo žaidėju buvo pripažintas 7 tolimus metimus į varžovų krepšį pataikęs Simas Lukošius.