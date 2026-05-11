Serbas rodo pavyzdį? Iš N. Čanako lūpų – Šaro žodžiams prieštaraujanti retorika

Krepšinio specialistas po sekmadienio Lietuvos krepšinio lygos dvikovos spaudos konferencijoje skyrė sveikinimus vilniečiams su iškovotu FIBA Čempionų lygos titulu, o „Žalgiriui“ nusilenkė už pavyzdinę kovą Eurolygoje.
„Pasinaudodamas proga, sveikinu „Žalgirį“ su geru Eurolygos sezonu ir nuostabiomis rungtynėmis atkrintamosiose varžybose.
Taip pat sveikinu noriu pasveikinti ir „Rytą“ su titulu Čempionų lygoje. Manau, tai yra geri dalykai mūsų lygai. Tikiuosi, kad kitos komandos pasisems motyvacijos iš šių pavyzdžių ir bandys tapti geresnėmis“, – spaudos konferencijoje kalbėjo serbas N. Čanakas.
Ši krepšinio specialisto retorika gerokai prieštarauja praėjusį penktadienį ištartiems Šarūno Jasikevičiaus žodžiams.
„Fenerbahce“ treniruojančio Šaro buvo paklausta, ką jis mano apie pastarąjį laikotarpį, kai net dvi šalies krepšinio komandos garsino šalį tarptautiniuose turnyruose.
„Lietuvoje yra tik viena komanda“, – šypsodamasis tąsyk atsakė Š. Jasikevičius.
Nenadas ČanakasŠarūnas JasikevičiusPanevėžio Lietkabelis
