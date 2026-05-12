„Buzelis Cup“ krepšinio fiestoje – ypatingas svečias – Jonas Valančiūnas

Renginio metu vyks ne tik įtemptos turnyro kovos, bet ir speciali eisena, subursianti vaikus, šeimas bei sporto bendruomenę.
Vienu svarbiausių renginio akcentų taps konferencija vaikams ir tėvams, kurioje garsūs Lietuvos krepšininkai dalinsis savo istorijomis, patirtimi ir atsakys į klausimą – ko reikia norint pasiekti krepšinio viršūnę.
Konferencijoje dalyvaus NBA talentas Matas Buzelis, kuris kartu su šeima pasakos savo kelią į didįjį krepšinį. Taip pat savo istorijomis dalinsis buvę Lietuvos rinktinės žaidėjai Jonas Mačiulis, Martynas Pocius, Linas Kleiza ir Robertas Javtokas.
Renginio svečiu taps ir NBA rungtyniaujantis lietuvis Jonas Valančiūnas, kuris papasakos apie savo kelią į profesionalų krepšinį bei pasidalins sukaupta patirtimi.
Lankytojai galės mėgautis ne tik pokalbiais apie sportą, bet ir įspūdinga pramogine programa: gyvai improvizuos reperiai „Freestarz“, vyks įvairūs konkursai bei prizų dalybos, o vaikų ir tėvų lauks įtraukiantys fizikos ir biologijos eksperimentai bei energingi pasirodymai su kamuoliais.
Organizatoriai pabrėžia, kad ši diena bus skirta ne vien krepšiniui. Renginyje daug dėmesio bus skiriama fiziniam aktyvumui, traumų prevencijai ir vaikų bei tėvų tarpusavio ryšiui stiprinti.
Konferencija vaikams ir tėvams vyks birželio 5 dieną „Active Vilnius“ arenoje, nuo 11 iki 15 valandos.
Turnyro organizatoriai kviečia mokytojus, tėvus ir vaikus atvykti, gyvai susitikti su garsiausiais Lietuvos krepšininkais ir tapti išskirtinės krepšinio šventės dalimi.
Nemokama registracija – portale „Lrytas".
