„Buzelis Cup“ turnyre savo patirtį vaikams ir tėvams perteiks būrys krepšinio žvaigždžių

Birželio 5–7 dienomis Vilnių užlies tikra vaikų krepšinio šventė – jau trečią kartą Vilniuje vyks tarptautinis vaikų krepšinio turnyras „Buzelis Cup“. Šiemet turnyre dalyvaus net 100 komandų iš 12 šalių, o sostinė trims dienoms taps jaunųjų talentų ir krepšinio bendruomenės centru.
Vienas pagrindinių skirtumų, jog šįkart vyks ne tik krepšinio turnyras, bet vyks ir didelė šventė bei konferencija, kuri bus naudinga ne tik jauniesiems krepšininkams, bet ir jų tėveliams.
Apie ją „Lietuvos ryto“ televizijoje kalbėjo asociacijos „Mes mūsų“ direktorė, konferencijos rengėja Justina Valauskaitė-Pakamanė ir turnyro „Buzelis cup“ rengėjas R. Skaisgirys.
Vaikų krepšinio turnyre „Buzelis Cup“ – gausa patyrusių žaidėjų: atvyks ir pats M. Buzelis
„Augome kartu su Matu. Kaip augo ir stiprėjo Matas, taip pat ir mes kartu su vaikais, amžiaus grupėmis ir turnyras augome. Atsirado daugiau veiklų, darysime ir konferenciją, kuri bus su stipriais šou elementais, kad būtų smagu ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams.
Darysime ir eiseną, kuria norėsime pabrėžti, jog mūsų prezidentui Valdui Adamkui šimtas metų. Prašysime visų prisidėti prie šios iniciatyvos. Užaugome, kad nuo anksčiau buvusių 6 komandų dabar simboliškai dalyvaus 100 komandų“ , – teigė J. Valauskaitė-Pakamanė.
Dalyviai turės progą ne tik pabendrauti ir nusifotografuoti su „Chicago Bulls“ ekipos žvaigžde Matu Buzeliu, bet ir būriu kitų Lietuvos krepšinio žvaigždžių, kurios dalysis įvairia patirtimi.
Susiję straipsniai
„Matas bus su savo šeima. Bus ir daug kitų esamų bei buvusių krepšininkų – Jonas Mačiulis, Augustas Marčiulionis, Linas Kleiza. Perskaičiau, kad socdemai padidino gimstamumą, tai mano noras, kad Mato šuolis ir žalius, ir raudonus sirgalius bei krepšininkus suvienytų. Bent jau vaikų sportą.
Konferencija yra ne tik jaunimui, bet visai Lietuvos krepšinio šeimai bandymas padėti suartėti ir padėti“, – kalbėjo R. Skaisgyris.
Buvęs krepšinininkas pasidžiaugė Vilniaus „Ryto“ iškovotu tarptautiniu titulu, tačiau pasiuntė žinutę ir kitiems buvusiems žaidėjams.
Pasak R. Skaisgirio, kiekvienas krepšininkas turi perduoti kuo daugiau augančiai kartai, kad ši užaugusi galėtų dar dažniau laimėti įvairius trofėjus.
„Jeigu norime, kad ne kas 17 metų laimėtume tarptautinę taurę, tai kiekvienas krepšininkas turi atsisukti į vaikus, nes be to pamato nieko nebus. Lengva mylėti Kauno „Žalgirį“ ar Vilniaus „Rytą“. Bet esmė duoti vaikui šansą, kad jis galėtų siekti savo tikslų ir svajonių. Tai atsiliepia ir visam valstybės gyvenimui“, – savo nuomone pasidalijo R. Skaisgyris.
Konferencijoje patirtimi dalysis ne tik atletai, bet ir kiti savo sričių profesionalai. Tėvai ir vaikai galės suprasti, ką daryti įvykus ir neatsiejamai bet kokio sporto nelaimei – traumai. Taip pat bus nepamiršta pakalbėti ir apie mokslus, kurie yra be galo svarbūs net ir pačiam talentingiausiam krepšininkui.
„Bus paliečiamos temos, ką daryti patyrus traumą ir apie mokslą kalbėsime, – kalbėjo J. Valauskaitė-Pakamanė. -manau visos temos, svarbios sportininkus vaikus auginantiems tėvams, bus paliestos. Bus pristatyti terapijos centrai. Šiame kelyje mes susiduriame su įvairiausiais iššūkiais. Tai visos šitos temos bus paliestos. Tai tikrai aktualu. O mokyklų mokytojams tai galimybė pravesti pamoką nestandartiškai, kitaip. Pamokos Vilniuje – „Active Vilnius“ arenoje.“
Vilniaus RytasMatas BuzelisLinas Kleiza
Rodyti daugiau žymių