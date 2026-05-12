Dar vienas L. Jameso sezonas baigtas – „Lakers“ buvo nušluota

Naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiose ketvirtose serijos rungtynėse „Lakers“ namuose 110:115 nusileido „Oklahoma City Thunder“ ir seriją iki keturių pergalių pralaimėjo „sausu“ rezultatu 0:4.
Paskutiniajame šio sezono mače L. Jamesas įmetė 24 taškus ir atkovojo 12 kamuolių.
Kol kas nėra aišku, ar tai buvo paskutinės šio krepšininko karjeros rungtynės. Apie savo ateitį konkrečiai 41-erių legenda dar nebuvo užsiminusi.
Tuo metu „Thunder“ komandą į pergalę vedė Shai Gilgeous-Alexanderis. Jis įmetė 35 taškus.
Vakarų konferencijos finale Oklahomos klubas susikaus su „Minnesota Timberwolves“ ir „San Antonio Spurs“ poros nugalėtoja.
