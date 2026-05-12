Europos krepšinio legenda baigia karjerą

2026 m. gegužės 12 d. 20:26
Lrytas.lt
Čekijos ir visos Europos krepšinio legenda Janas Vesely nusprendė baigti profesionalo karjerą.
„Barcelona“ komandoje žaidžiantis 36-erių krepšininkas socialiniuose tinkluose pranešė apie karjeros pabaigą.
„Po daugelio nepamirštamų metų atėjo laikas užbaigti savo krepšinio kelionės kelionę.
Nuo Belgrado iki Stambulo ir Barselonos turėjau garbės patirti nesuskaičiuojamą kiekį kovų, turėti puikius komandos draugus, trenerius, ištikimiausius gerbėjus, daugybę pergalių ir skaudžių pralaimėjimų, emocijų ir daugybę prisiminimų, kurie išliks mano atmintyje amžinai.
Šiam žaidimui atidaviau viską, ką turėjau ir mainais jis man davė dar daugiau. Išeinu su dėkingumu ir pasididžiavimu.
Mums dar liko 2 mėnesiai kovoti ACB lygoje. Mano visas dėmesys išlieka ten iki pat paskutinių rungtynių.
O nuo rugsėjo pasimatysime tribūnose!“, – paskelbė čekas.
Krepšininkas karjerą pradėjo 2007 m. Slovėnijos komandoje Liublianos „KD Slovan“ komandoje, o vėliau persikėlė į Belgrado „Partizan“ komandą.
2011 metais J. Vesely iškeliavo į stipriausią pasaulio krepšinio lygą – NBA, kuris vilkėjo „Washington Wizards“ ir „Denver Nuggets“ komandų marškinėlių.
2014 m. sugrįžęs į Europą čekas iki 2022 m. gynė Stmabulo „Fenerbahce“ komandos garbę, su kuria laimėjo Eurolygą ir tapo naudingiausiu lygos krepšininku, o iki šios dienos aukštaūgis žaidė „Barcelona“ ekipoje.
Krepšininkas taip pat po 3 kartus tapo Serbijos lygos ir taurės bei Adrijos lygos čempionu, 4 sykius triumfavo Turkijos lygoje ir Turkijos taurėje, o su „Barcelona“ sykį laimėjo Ispanijos lygą.
Janas VeselyBarcelonaČekijos krepšinio rinktinė
