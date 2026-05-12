G. Žibėną kitame klube matantis J. Lekšas: „Kada, jei ne dabar?“

„Turbūt įspūdingiausias laikas įrašinėti laidą, nes galėjai tai daryti šeštadienį, iškart po Eurolygos ir Čempionų lygos finalo, bet kiek nuo to laiko įvyko... Susitikti ankstyvą pirmadienio rytą – tikrai įspūdinga“, – epizodo pradžioje kalbėjo Vaitiekūnas.
Skausminga „Žalgirio“ sezono pabaiga
Laidos duetas pradėjo nuo temos, kuria visą praėjusią savaite pulsavo Kaunas. „Žalgiris“ buvo per žingsnį nuo to, kad laimėtų antrąsias rungtynes namie ir išplėštų lemiamą Eurolygos ketvirtfinalio serijos mačą su Stambulo „Fenerbahče“.
Visgi Nemuno saloje per pratęsimą (94:90) triumfavo ir į finalo ketvertą žengė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda.
„Viskas baigėsi skausmingiausiai, kaip tik galėjo būti. Jau atrodė, kad rungtynės kišenėje...“ – sakė Vaitiekūnas.
Tuo metu Lekšas savo prakalbą pradėjo ne nuo krepšinio, o nuo emocinės būsenos, kurią jautė būdamas „Žalgirio“ arenoje.
„Beveik niekada nekalbu apie dalykus, kurie yra aplink krepšinį. Bet čia buvo tas mačas, kuriame tu būdamas arenoje jauti rungtynių dydį ir kiek tai reiškia visam miestui, – teigė Jonas. – Nuo trečio kėlinio pradžios visi stovi, likus pusvalandžiui iki susitikimo pradžios – visi sutinka komandą, skanduoja. Įspūdinga tikrai. Labai gaila, nes atrodė, kad turėjom „Fenerį“ kišenėje, žmonės jau galvojo, kaip nusipirkti bilietus į Stambulą.“
Kalbai pasisukus apie krepšinį, anot Lekšo, „Žalgirio“ pralaimėjimą nulėmė minimalios detalės.
„Pralaimėjimą nulėmė tokios mažos smulkmenos, kad net baisu pagalvoti... (Maodo) Lo neįskaitytas tritaškis – du taškai (Edgarui) Ulanovui, kai (Bonzie) Colsonas pamušė kamuolį, tuomet (Dustino) Slevos du milimetrai ant linijos metant tritaškį, – kalbėjo ekspertas. – Tas pats (Wade’o) Baldwino pakartotas metimas, kai Gossas jau į puolimą buvo nubėgęs. Vienas atsitvėrimas ir „Žalgiris“ šiuo metu ruoštųsi mačui Stambule.“
Francisco „Ferrari“ ir ateitis Kaune
Laidoje aptarta ir Sylvaino Francisco ateitis Kaune. Lekšas užsiminė, kad gynėjas vis dar žvalgosi NBA kryptimi, tačiau išlieka šansas, kad prancūzas ir kitą sezoną vilkės „Žalgirio“ marškinėlius.
„Matei su kokiu „Ferrari“ atvažiavo Francisco? – kolegos klausė Lekšas. – Kiek teko girdėti – nei nuomotas, nei pirktas. Tiesiog Tomas Okmanas davė žaisliuką.
Apskritai, kas tenka girdėti, tai, kad Cisco yra susikoncentravęs į NBA. Ten kažkoks šansas yra, bet jei ne – Europoje favoritu jį išlaikyti yra „Žalgiris“. Sudėliotas toks pasiūlymas, o dar jei va duodi „Ferrari“ kartas nuo karto...“
Šaro pokštas, atsidūręs dėmesio centre
Po rungtynių Kaune daug dėmesio sulaukė ir Šarūno Jasikevičiaus spaudos konferencija bei jo pasisakymas, kad Lietuvoje komanda yra tik viena. „Eurolygos turo“ vedėjai sutarė, kad viešojoje erdvėje šis epizodas buvo gerokai sureikšmintas.
„Man fantastika, kaip internetas iš niekur pasigauna kažkokį dalyką. Tai buvo akivaizdžiai bajeris net iš to, kaip jis tai pasakė su šypsena veide, – sakė Vaitiekūnas. – Iš vienos pusės aš galiu suprasti „Ryto“ gerbėjus, bet iš kitos pusės... Nu akivaizdžiai buvo pajuokauta.“
Lekšas taip pat akcentavo, kad sporte priešpriešos yra natūrali dalis, o vienas sakinys neturėtų užgožti istorinio Lietuvos klubo pasiekimo.
„Eilinį kartą lygioje vietoje išpūstas burbulas, – atsiduso Jonas. – Tai tik parodo, kokioje jautrioje visuomenėje gyvename. „Rytas“ laimi Čempionų lygą, tai yra pirmasis Lietuvos klubo laimėtas tarptautinis turnyras po 17 metų pertraukos ir 80 proc. kalba ne apie tai, o apie vieną Šaro sakinį. Čia yra žiauru, kaip sureikšminti tokį vieną dalyką.“
„Šaras iškart po rungtynių TV interviu sako, kad „Žalgirį“ įveikti yra daug skaudžiau, nes tai jam labai brangi komanda, – tęsė Lekšas. – Įveikęs savo pirmąją meilę ir spaudos konferencijoje gavus tokį klausimą, na nori kažkaip pasigerinti.
Sportas yra pastatytas ant priešpriešų. Galvoji, kad Graikijoje sulaukus tokio klausimo Spanoulis girtų „Panathinaikos“ su patekimu į finalo ketvertą arba Llullas „Barceloną“? Čia yra visiškai normalu. Sako, kad Šaras skaldo tautą. Nežinau, kas Lietuvos krepšiniui yra davęs tiek, kiek jis.“
Istorinis „Ryto“ triumfas: „Žemai lenkiuosi“
Kita ryški epizodo tema – Vilniaus „Ryto“ triumfas FIBA Čempionų lygoje. Sostinės klubas šeštadienį finale sugrįžo iš 20 taškų deficito ir per pratęsimą 92:86 įveikė Atėnų AEK klubą.
Vilniečių herojumi tapo Simonas Lukošius, tapęs finalo ketverto MVP. Jis per ketvirtąjį susitikimo kėlinį ir pratęsimą susmeigė 6 tritaškius iš 6.
„Įspūdingiausios Lietuvos klubo rungtynės, kurias esu matęs. Čia ir įskaitant pernai Francisco pergalingą metimą LKL finale“, – susižavėjimo iškart neslėpė Vaitiekūnas.
Jam pritaręs Lekšas išskyrė neįtikėtiną rungtynių scenarijų – sunkią pradžią, didžiulį deficitą ir fantastišką sugrįžimą.
„Jei paimsi foną, kokios svarbos buvo mačas... Visos rungtynės, atrodo, buvo apie nieką – 25 taškai per pirmą pusę, trečiame kėlinyje -20, o prieš ketvirtą -18, – pasakojo Lekšas. – Ir toks sugrįžimas iš niekur... Simonas Lukošius ir Jerrickas Hardingas dviese pasiėmė komandą ant savęs. Čia buvo ypatinga.“
„Tikrai žemai lenkiuosi“, – pridėjo Vaitiekūnas.
Žibėno vertė – naujame lygyje Lekšas taip pat išskyrė ir kitą „Ryto“ triumfo reikšmę. Trenerio Giedriaus Žibėno frazę apie gyvenimus pakeisiančias rungtynes pakartojęs Jonas pirmiausia pirštu bedė į patį Žibėną.
Kalbėdamas apie Žibėną Lekšas teigė, kad trenerio pasiekimai jau dabar turėtų atverti duris į aukštesnio lygio klubus, o likimas Vilniuje – būtų klaida.
„Liksiu nesupratęs, jei jis liks „Ryte“, – pareiškė Lekšas. – Su tokiu nepriekaištingu CV – du LKL titulai ir Čempionų lygos trofėjus turint kur kas mažesnį biudžetą už kitas komandas, faktas, kad tu sudominsi Eurolygos vidutiniokes. Bet yra ne tik Eurolyga, didesnių biudžetų Europos taurės ir Čempionų lygos klubai. Kada jei ne dabar? „Rytas“ kitais metais pinigų smarkiai nepakels, tad likęs tik gali nusimušti savo vertę.
„Ryte“ jis dabar turi tokį statusą, kaip „Žalgiryje“ turėjo Šaras – viską įrodęs ir tik tu pats kada išeisi, tada išeisi. Kiek jis čia norės būti – tiek ir bus, kada norės sugrįžti – tada ir sugrįš.“
Eurolygos atkrintamosios
Vyrai taip pat trumpai spėjo paliesti ir Eurolygos atkrintamąsias. Praėjusią savaitę be „Fenerbahče“ seriją uždarė ir Madrido „Real“, kuri Tel Avivo „Hapoel“ įveikė 3–1, seriją uždarant Botevgrade (Bulgarija).
„Real“ ramiai užsidarė ketvirtose rungtynėse bei parodė, kad trečiasis mačas buvo tiesiog fuksas“, – sakė Vaitiekūnas.
„Nėra čia apie ką kalbėti“, – pritarė Lekšas.
Pusfinalyje Ispanijos sostinės klubas susitiks su vienintelės dar vykstančios poros nugalėtoja. Dukart namie kritusi „Valencia“ pajėgė nuvykus į karštą Atėnų atmosferą atstatyti lygybę ir grąžinti seriją į savo tvirtovę.
„Neįtikėtina, kad „Valencia“ grįžta į Ispaniją... Bet šiaip sužaidė du užtikrintus mačus, – pažymėjo Vaitiekūnas. – Ten ketvirtose rungtynėse PAO buvo kiek sugrįžusi, bet realiai kontroliavo situaciją.“
„Tikrai netikėjau, po pirmųjų dvejų rungtynių galvojau, kad užsidarys Atėnuose 3–1, bet dabar... Na, „Valencia“ bus favoritė“, – sakė Lekšas.
Kalbėdami apie PAO neuždarytą seriją namuose vyrai pažėrė kritikos Kendrickui Nunnui. Amerikietis per ketverias rungtynes šioje serijoje fiksuoja 18 taškų ir 11,8 naudingumo balo vidurkius.
„Ant kiek lavonas yra Kendrickas Nunnas?“ – paklausė Vaitiekūnas.
„Visiškas, visiškas, – atsakymą jam pateikė Lekšas. – Taip, susimeta taškelių, bet visiškai nesijaučia, kad būtų lyderis. Labai trūksta Kosto Slouko.“
