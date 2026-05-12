Iš L. Dončičiaus – žinia dėl Slovėnijos rinktinės: krepšininkas ištarė „ne“

Šią informaciją patvirtino pats „Los Angeles Lakers“ atstovaujantis slovėnas, jo teigimu, ši vasara bus paskirta šeimai.
„Siekdamas bendros dukrų globos, buvau priverstas priimti sunkų sprendimą: rinktis keliones bei žaidimą Slovėnijos rinktinėje arba laiką su vaikais šią vasarą.
Dukras myliu labiau už viską – jos mano gyvenime visada bus pirmoje vietoje“, – instagrame teigė L. Dončičius.
Jis taip pat pridūrė, kad atstovaudamas savo šalies rinktinei jis visada atiduodavo visas jėgas ir yra nusivylęs, kad šią vasarą negalės prie jos prisijungti.