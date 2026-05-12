SportasKrepšinis

Iš L. Dončičiaus – žinia dėl Slovėnijos rinktinės: krepšininkas ištarė „ne“

2026 m. gegužės 12 d. 09:12
Lrytas.lt
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinės lyderis Luka Dončičius šią vasarą neprisijungs prie nacionalinės komandos.
Daugiau nuotraukų (1)
Šią informaciją patvirtino pats „Los Angeles Lakers“ atstovaujantis slovėnas, jo teigimu, ši vasara bus paskirta šeimai.
„Siekdamas bendros dukrų globos, buvau priverstas priimti sunkų sprendimą: rinktis keliones bei žaidimą Slovėnijos rinktinėje arba laiką su vaikais šią vasarą.
Dukras myliu labiau už viską – jos mano gyvenime visada bus pirmoje vietoje“, – instagrame teigė L. Dončičius.
Jis taip pat pridūrė, kad atstovaudamas savo šalies rinktinei jis visada atiduodavo visas jėgas ir yra nusivylęs, kad šią vasarą negalės prie jos prisijungti.
Luka DončičiusLos Angeles LakersSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.