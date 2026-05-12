LKL paaiškėjo pirmoji ketvirtfinalio pora

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) tapo aiški pirmoji ketvirtfinalio pora.
Utenos „Juventus“ po pergalės prieš „Jonava Hipocredit“ užsitikrino septintąją vietą čempionate.
Kiek anksčiau antrąją vietą užsitikrino savaitgalį FIBA Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus „Ryto“ klubas.
Šį sezoną visas tris tarpusavio dvikovas laimėjo „Rytas“, vienas – „Juventus“.
Išvykoje sostinės klubas laimėjo 92:85 ir 87:82, o namuose Giedriaus Žibėno auklėtiniai iš pradžių pralaimėjo 96:99, bet vėliau atsirevanšavo 102:80.
Savo galutines pozicijas taip pat užsitikrino Kauno „Žalgiris“ (1 vieta), Panevėžio „Lietkabelis“ (5 vt.) ir Gargždų „Gargždai“ (6 vt.).
Galimos ketvirtfinalio poros:
Kauno „Žalgiris“ – „Jonava“ / Kėdainių „Nevėžis“
Vilniaus „Rytas“ – Utenos „Juventus“
Klaipėdos „Neptūnas“/Šiaulių „Šiauliai“ – Gargždų „Gargždai“
Klaipėdos „Neptūnas“/Šiaulių „Šiauliai“ – Panevėžio „Lietkabelis“
