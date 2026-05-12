Norėdama pasveikinti „Rytą“ su iškovotu titulu I. Ruginienė sumaišė komandos pavadinimą

2026 m. gegužės 12 d. 08:37
Vilniaus „Rytas“ po 17 metų pertraukos vėl atsidūrė tarptautinio krepšinio turnyro elite. Giedriaus Žibėno auklėtiniai praėjusią savaitę užkopė į FIBA Čempionų lygos viršūnę.
Finalo dvikovoje triuškinantį deficitą panaikinę vilniečiai pranoko Atėnų AEK krepšininkus po pratęsimo pareikalavusios kovos 92:86.
Po dvikovos sostinės klubą užplūdo sveikinimų lavina, pirmadienį prie jos prisidėjo ir šalies premjerė Inga Ruginienė.
Tiesa, sveikinimo žodžiuose ji šiek tiek susimaišė, su iškovotu titulu pasveikino ne Vilniaus „Rytą“, o Vilniaus „Lietuvos rytą“.
„Noriu pasveikinti „Lietuvos ryto“ komandą su labai svarbia pergale. Tikrai puikiai pasirodyta ir didžiulė garbė, kad Lietuva išėjo į labai aukštas pozicijas“, – pirmadienį vykusios spaudos konferencijos metu kalbėjo I. Ruginienė.
Primename, kad Vilniaus krepšinio klubas „Lietuvos rytas“ pavadinimą į Vilniaus „Rytas“ oficialiai pakeitė dar 2018 metų vasarą.
Toks sprendimas buvo priimtas Pasikeitus klubo dalininkams (akcininkams), komanda nusprendė atsinaujinti ir atsisakyti garsiausio šalies laikraščio vardo.
