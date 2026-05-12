S. Lukošius sulaukė Vokietijos rinktinės trenerio

Vilniaus „Rytas“ šeštadienį įspūdingame FIBA Čempionų lygos finale po pratęsimo 92:86 patiesė Atėnų AEK komandą.
Čempionų lygos finalo ketvertas sutraukė daugybės krepšinio ekspertų dėmesio, tarp jų ir Vokietijos rinktinės stratego A. Mumbru.
„Krepšinio Čempionų lyga gyvuoja jau 10 metų ir kiekvienais metais ji vis gerėja. BCL kasmet kelia savo lygį, ką rodo ir Finalinio ketverto komandų meistriškumas“, – teigė su „Eurohoops“ bendravęs treneris.
Finalinių rungtynių herojumi tapo S. Lukošius. Jis įmetė net 7 iš 10 išmestų tritaškių ir iš viso surinko 23 taškus.
Krepšininkas taip pat buvo pripažintas naudingiausiu finalo žaidėju.
S. Lukošius turi Vokietijos pilietybę ir po finalo dar kartą išreiškė norą apsivilkti šios šalies marškinėlius.
„Prašau, taip. Žinoma! Laukčiau pakvietimo žaisti už nacionalinę rinktinę langų metu. Žaisti už rinktinę tai būtų mano svajonės išsipildymas. Tai padarytų mane labai laimingu“, – paklaustas, ar norėtų žaisti su Vokietijos rinktinę, atsakė S. Lukošius.
Tuo tarpu A. Mumbru patvirtino, jog „Ryto“ puolėjas yra tarp kandidatų patekti į rinktinę.
„Buvo keli Vokietijos žaidėjai buvo kandidatai į nacionalinę rinktinę. Šiemet „Ryto“ komandoje žaidžia Kay Bruhnke ir Simonas Lukošius“, – paklaustas, kuriuos žaidėjus stebėjo, „Eurohoops“ portalui teigė A. Mumbru.