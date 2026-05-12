SportasKrepšinis

Šokas NBA: mirė 29-erių krepšininkas

2026 m. gegužės 12 d. 21:19
Lrytas.lt
Krepšinio pasaulį sukrėtė netikėta žinia – mirė 29-erių krepšininkas Brandonas Clarke‘as.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie netikėtą sportininko mirtį pranešė jo agentūra.
„Esame be galo sukrėsti dėl Brandono Clarke'o mirties“, – savo pranešime teigė „Priority Sports“. – Jį mylėjo visi čia buvę ir tie, kurių gyvenimus jis palietė. Jis buvo pati švelniausia siela, kuri pirmoji palaikė visus savo draugus ir šeimą. Mūsų širdys sudaužytos galvojant apie jo mamą Whitney, visą jo šeimą ir draugus. Nuo vidurinės mokyklos iki San Chosė valstijos, nuo Gonzagos iki „Grizzlies“ – Brandonas paveikė visus, kurie buvo jo gyvenimo dalis.“
„Esame sugniuždyti dėl tragiškos Brandono Clarke'o netekties. Brandonas buvo puikus komandos draugas ir dar geresnis žmogus, kurio įtaka organizacijai ir platesnei Memfio bendruomenei nebus pamiršta. Reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems šiuo sunkiu metu“, – oficialiame pranešime paskelbė „Grizzlies“ klubas.
Susiję straipsniai
Dar vienas L. Jameso sezonas baigtas – „Lakers“ buvo nušluota

Dar vienas L. Jameso sezonas baigtas – „Lakers“ buvo nušluota

Mirė Lietuvoje kovojęs 38-erių sportininkas: prieš nelaimę – sukrečiantis vaizdo įrašas

Mirė Lietuvoje kovojęs 38-erių sportininkas: prieš nelaimę – sukrečiantis vaizdo įrašas

Mirė buvęs F1 lenktynininkas A. Zanardi

Mirė buvęs F1 lenktynininkas A. Zanardi

Kol kas mirties priežastis nėra žinoma.
Krepšininkas į NBA lygą buvo pašauktas 2019 metais 21-uoju šaukimu.
Visą karjerą B. Clarke’as žaidė „Memphis Grizzlies“ ekipoje.
Geriausiame savo sezone B. Clarke’as rinko po 12,1 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio.
Praėjusiame sezone dėl traumos krepšininkas sužaidė vos 2 mačus, kuriuose fiksavo 4 taškų ir 3 sugriebtų kamuolių vidurkius.
MirtisNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.