Šokas NBA: mirė 29-erių krepšininkas

Apie netikėtą sportininko mirtį pranešė jo agentūra.
„Esame be galo sukrėsti dėl Brandono Clarke'o mirties“, – savo pranešime teigė „Priority Sports“. – Jį mylėjo visi čia buvę ir tie, kurių gyvenimus jis palietė. Jis buvo pati švelniausia siela, kuri pirmoji palaikė visus savo draugus ir šeimą. Mūsų širdys sudaužytos galvojant apie jo mamą Whitney, visą jo šeimą ir draugus. Nuo vidurinės mokyklos iki San Chosė valstijos, nuo Gonzagos iki „Grizzlies“ – Brandonas paveikė visus, kurie buvo jo gyvenimo dalis.“
„Esame sugniuždyti dėl tragiškos Brandono Clarke'o netekties. Brandonas buvo puikus komandos draugas ir dar geresnis žmogus, kurio įtaka organizacijai ir platesnei Memfio bendruomenei nebus pamiršta. Reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems šiuo sunkiu metu“, – oficialiame pranešime paskelbė „Grizzlies“ klubas.
Kol kas mirties priežastis nėra žinoma.
Krepšininkas į NBA lygą buvo pašauktas 2019 metais 21-uoju šaukimu.
Visą karjerą B. Clarke’as žaidė „Memphis Grizzlies“ ekipoje.
Geriausiame savo sezone B. Clarke’as rinko po 12,1 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio.
Praėjusiame sezone dėl traumos krepšininkas sužaidė vos 2 mačus, kuriuose fiksavo 4 taškų ir 3 sugriebtų kamuolių vidurkius.