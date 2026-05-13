Dominavęs „Rytas“ įteikė varžovą „Žalgiriui“ LKL ketvirtfinalyje

Kėdainiečiai prarado šansus aplenkti „Jonavą Hipocredit“ (9–22), kadangi būtent jonaviečiai turi tarpusavio pranašumą. Tai reiškia, jog Stepo Babrausko kariauna, sensacingai įšokusi į aštuntuką, ketvirtfinalio serijoje mėgins įkąsti Kauno „Žalgiriui“.
Vilniečiai dar prieš šį mačą buvo užsitikrinę antrąją vietą reguliariajame sezone. Vakar paaiškėjo, kad „Ryto“ varžovais ketvirtfinalyje tapo Utenos „Juventus“ krepšininkai.
Geriausias sezono rungtynes sužaidė Martynas Echodas. Aukštaūgis prie 20 taškų pridėjo 7 atkovotus kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus. Nuo jo pernelyg neatsiliko Gytis Masiulis (18 tšk., 6 atk. kam., 22 naud. bal.), Augustas Marčiulionis (17 tšk., 4 rez. perd., 4 atk. kam., 22 naud. bal.) bei Simonas Lukošius (16 tšk., 4 rez. perd., 19 naud. bal.).
Šeimininkų gretose rezultatyvumu išsiskyrė Seltonas Miguelis, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 5 kamuolius ir surinkęs 21 naudingumo balą. Tiesa, už jį efektyvesnis buvo Nedas Montvila, kurio sąskaitoje – 15 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 22 naudingumo balai.
Sostinės ekipa į Kėdainius neatsivežė net keturių žaidėjų – Artūro Gudaičio, Speedy Smitho, Jerricko Hardingo ir Jordano Caroline'o.
Kėdainių klube nerungtyniavo J.D. Muila, Ignas Vaitkus, Trentas McLaughlinas ir Joshua Jeffersonas.
Rungtynių pradžioje abi komandos demonstravo rezultatyvų žaidimą, tačiau „Rytas“ greitai perėmė iniciatyvą. Po pirmųjų dešimties minučių, kurias taikliomis baudomis užbaigė Gytis Masiulis, svečiai iš Vilniaus pirmavo 10 taškų skirtumu – 22:32. Antrajame ketvirtyje „Nevėžis-Paskolų klubas“ sunkiai rinko taškus, o „Rytas“, vedamas G. Masiulio ir vis dar karšto Simono Lukošiaus, toliau didino pranašumą. Iki pertraukos vilniečių persvara išaugo iki triuškinančios – 59:35.
Po ilgosios pertraukos Kėdainių ekipa bandė stabilizuoti padėtį kliaudamasi pagerintu puolimu, tačiau vilniečių puolimas taip pat išliko efektyvus. Prieš paskutinį kėlinį šeimininkų situaciją buvo kiek pagerėjusi, tačiau vilčių neteikė – 68:87. Per paskutiniąsias dešimt minučių kėdainiečiams nepavyko pakartoti to, ką „Rytas“ padarė FIBA Čempionų lygos finale, tad finalinė sirena skelbė sostinės klubo pergalę, kuri galutinai eliminavo kėdainiečius iš kovos dėl atkrintamųjų.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Seltonas Miguelis 24, Kenny Pohto 16, Nedas Montvila 15, Lukas Valantinas 13, Justinas Ramanauskas 10, Jarredas Godfrey 8.
„Rytas“: Martynas Echodas 20, Gytis Masiulis 18, Augustas Marčiulionis 17, Simonas Lukošius 16, Gantas Križanauskas 14, Ignas Sargiūnas 10, Kay'us Bruhnke ir Ignas Urbonas po 9.