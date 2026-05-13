A. Valinskas sureagavo į Šaro žodžius ir užvirusią peklą šalies krepšinyje – turėjo pastebėjimą

Paklaustas, ar jis seka krepšinio pulsą žinant tai, kad „Rytas“ demonstravo istorinius pasiekimus FIBA Čempionų lygoje, Šaras atsakė, kad „Lietuvoje yra tik viena komanda“.
Šie žodžiai padalino tautą į dvi dalis – vieni ragino nesureikšminti vieno sakinio, kiti įžvelgė diskriminaciją kitų šalies komandų atžvilgiu.
Į tai 15min.lt tinklalaidėje „Valinskas žino“ sureagavo ir Arūnas Valinskas.
Susiję straipsniai
„Tas užsigavimas parodo, kad buvo kas nesuprato humoro. Aš nesureikšminčiau šių dalykų (Š. Jasikevičiaus pasisakymų). Tai įsižeisti, taip kruvinai užsigauti...“, – teigė jis.
Ilgametis šou verslo ryklys kalbėjo, kad su ištartais pasisakymais Š. Jasikevičius parodė savo, kaip šoumeno veidą.
„Čia kalbėjo ne kiek Š. Jasikevičius treneris, kiek Š. Jasikevičius šoumenas. Kuo jis be jokios abejonės yra. Geriausi jo aktoriniai gabumai yra, kai jam skiria techninę pražangą ir išsprogsta jo akys labiau nei Sauliaus Skvernelio, kai žinojo, kad pas jį padarė kratą.
Man tai priminė vieną dalyką, kai prieš kokią nors kontaktinio sporto kovą kovotojai vos ne susiremia galvomis. Šiek tiek vaikiška, bet tai yra šou dalis. Tai ir buvo pats principas iš šių dalykų, kai kalba šoumenas“, – tęsė A. Valinskas.
Jis taip pat turėjo pastabą ir „Ryto“ strategui Giedriui Žibėnui, kuris sugrįžęs po laimėtos FIBA Čempionų lygos oro uoste ištarė necenzūrinę frazę: „Mes esame „Rytas“ ir mums „po**i“.
„Kai Šaras pasisakė apie vieną komandą, tai G. Žibėnas atsakė su necenzūriniu žodžiu. Vat tas išvertimas į tokį nebesportinį dalyką šiek tiek nuvilia. Tai jau šiek tiek nebe tas lygis. Jūs esate treneriai, tad tas šiek tiek nuvylė, bet tai tikrai ne mažesnis džiaugsmas, kokią pergalę išplėšė „Rytas“, – tinklalaidėje tęsė A. Valniskas.
Arūnas ValinskasŠarūnas JasikevičiusGiedrius Žibėnas
Rodyti daugiau žymių