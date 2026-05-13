SportasKrepšinis

Aistros kyla: „Panathinaikos“ bosas atvyko į Ispaniją, „Valencia“ stiprina apsaugą

2026 m. gegužės 13 d. 09:05
Lrytas.lt
Trečiadienį paaiškės paskutinioji Eurolygos finalo ketverto dalyvė. Ja taps Atėnų „Panathinaikos“ ir „Valencia“ ketvirtfinalio poros nugalėtoja. Kol kas serijoje iki trijų pergalių vyrauja lygybė 2:2.
Daugiau nuotraukų (1)
Lemiamas serijos mačas bus žaidžiamas Valensijoje, o charizmatiškasis „Panathinaikos“ bosas Dimitris Giannakopoulos vis dar viliasi patekti į areną ir pažiūrėti penktąsias rungtynes gyvai.
Vis dėlto jam Eurolyga buvo skyrusi trejų rungtynių diskvalifikaciją, o šiuo metu nuo paskyrimo yra praėjusios dvejos rungtynės.
Graikas išreiškė viltį, kad „Valencia“ klubas jam leis patekti į areną, tačiau patys ispanai to daryti nežada: maža to – jie net sustiprino apsaugą, kad į Ispaniją atvykęs D. Giannakopoulos neįsmuktų į areną.
Susiję straipsniai
Krepšinio genijus: Š. Jasikevičius užfiksavo Eurolygoje dar nematytą pasiekimą

Krepšinio genijus: Š. Jasikevičius užfiksavo Eurolygoje dar nematytą pasiekimą

S. Lukošius sulaukė Vokietijos rinktinės trenerio dėmesio

S. Lukošius sulaukė Vokietijos rinktinės trenerio dėmesio

Košmaras – mirė dar vienas ilgametis NBA žaidėjas

Košmaras – mirė dar vienas ilgametis NBA žaidėjas

Šiemet Eurolygos finalo ketvertas vyks Atėnuose, o bilietus jame jau turi Pirėjo „Olympiakos“, Madrido „Real“ ir Stambulo „Fenerbahce“ klubai.
Penktasis „Valencia“ ir „Panathinaikos“ mačas bus žaidžiamas trečiadienį, 22 val.
Atėnų PanathinaikosValenciaDimitris Giannakopoulos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.