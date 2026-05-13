Aistros kyla: „Panathinaikos“ bosas atvyko į Ispaniją, „Valencia“ stiprina apsaugą

Lemiamas serijos mačas bus žaidžiamas Valensijoje, o charizmatiškasis „Panathinaikos“ bosas Dimitris Giannakopoulos vis dar viliasi patekti į areną ir pažiūrėti penktąsias rungtynes gyvai.
Vis dėlto jam Eurolyga buvo skyrusi trejų rungtynių diskvalifikaciją, o šiuo metu nuo paskyrimo yra praėjusios dvejos rungtynės.
Graikas išreiškė viltį, kad „Valencia“ klubas jam leis patekti į areną, tačiau patys ispanai to daryti nežada: maža to – jie net sustiprino apsaugą, kad į Ispaniją atvykęs D. Giannakopoulos neįsmuktų į areną.
Šiemet Eurolygos finalo ketvertas vyks Atėnuose, o bilietus jame jau turi Pirėjo „Olympiakos“, Madrido „Real“ ir Stambulo „Fenerbahce“ klubai.
Penktasis „Valencia“ ir „Panathinaikos“ mačas bus žaidžiamas trečiadienį, 22 val.
