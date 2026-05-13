Kovoje dėl finalo ketverto liko vienintelis mačas – trečiadienį vakare Valensijoje susikaus vietos „Valencia“ ir Atėnų „Panathinaikos“ klubai.
Šio mačo baigtis turės įtakos ir Kauno „Žalgiriui“, nes nuo to priklausys, kokią kauniečiai gaus premiją už šį Eurolygos sezoną.
Nors reguliariajame sezone „Žalgiris“ užėmė penktąją vietą, galutinė pozicija bus skaičiuojama tik pasibaigus atkrintamosioms.
Jei trečiadienį laimės „Valencia“ – „Žalgiris“ galutinėje rikiuotėje užimtų penktąja vietą, jei „Panathinaikos“ – šeštąją.
Skirtumas tarp šių dviejų pozicijų – šimtatūkstantinė eurų suma.
Graikų naujienų portalas SNDA.gr skelbia, kad už penktąją vietą Eurolyga komandai skirs 1,2 mln. eurų premiją, o už šeštąją – 1,05 eurų premiją.
Galutinė „Žalgirio“ pozicija paaiškės vėlyvą trečiadienio vakarą. Mačas Ispanijoje prasidės 22 val. Lietuvos laiku.
