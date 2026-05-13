Košmaras – mirė dar vienas ilgametis NBA žaidėjas

Skelbiama, kad kovą su onkologine liga pralaimėjo 47-erių Jasonas Collinsas. Ilgametis NBA žaidėjas sirgo ketvirtos stadijos glioblastoma, tai yra agresyvi smegenų vėžio formą.
Žinią apie krepšininko netektį pranešė jo šeima, o pranešimą išplatino ir NBA.
„Visos lygos vardu reiškiu užuojautą Jasono vyrui Brunsonui ir jo šeimai“, – pareiškė lygos komisaras Adamas Silveris.
Pirmą kartą apie savo ligą J. Collinsas užsiminė praėjusių metų rudenį.
Iš viso jis NBA rungtyniavo 13 sezonų. Per juos jis žaidė „New Jersey Nets“, „Memphis Grizzlies“, „Minnesota Timberwolves“, Atlanta Hawks“, „Boston Celtics“ ir „Washington Wizards“ klubuose.
Krepšininkas taip pat buvo pirmuoju NBA žaidėju istorijoje, kuris viešai prisipažino esantis homoseksualus. Po šio pareiškimo jis sulaukė didžiulio visuomenės palaikymo.
