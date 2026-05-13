Nauji E. Atamano cirkai nepadėjo – „Valencia“ užbaigė „Panathinaikos“ sezoną Europoje

Iš deficito 0:2 išlipusi Valensijos ekipa laimėjo Eurolygos ketvirtfinalio seriją 3:2.
Valensijos klubas pradėjo dominuoti antrajame kėlinyje ir šeimininkams pirmaujant 29:18 iš „Panathinaikos“ suoliuko ant parketo krito vandens buteliukas, dėl ko teko kuriam laikui sustabdyti rungtynes, kol arenos darbuotojai išsausins aikštę.
Tiesa, šis epizodas teisėjams pro akis nepraslydo ir šie apdovanojo „Panathinaikos“ trenerį Erginą Atamną technine pražanga.
Valensijos klubas buvo įgijęs ir 17 taškų pranašumą, tačiau trečiojo kėlinio viduryje svečiams iš Graikijos pavyko sumažinti atsilikimą iki 3 taškų (42:45).
Tokia „Panathinaikos“ atkarpa Valensijos klubo nei kiek neišgąsdino ir akimirksniu susigriebę šeimininkai dar kartą pabėgo ir nebeleido varžovams sukurti dramos.
Nugalėtojus į priekį vedė Branco Badio, kuris pelnė 20 taškų (3/6 dvit., 2/7 trit., 8/8 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą ir surinko 25 naudingumo balus.
Jeanas Montero prie pergalės pridėjo 12 taškų (1/3 dvit., 1/2 trit., 7/8 baud.), 5 sugriebtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 blokus, 9 išprovokuotas pražangas ir 24 naudingumo balus.
Atėnų klube naudingiausiai žaidė Jerianas Grantas, kuris pelnė 7 taškus (2/3 dvit., 1/3 trit.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 20 naudingumo balų.
8 minutes žaidęs Marius Grigonis prametė vienintelį mestą tolimą metimą, sugriebė 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo ir surinko 3 naudingumo balus.
„Valencia Basket“: Branco Badio 20, Jeanas Montero ir Braxtonas Key po 12.
„Panathinaikos“: Nigelis Hayesas-Davisas 15, Cedi Osmanas 10, Kendrickas Nunnas 9.