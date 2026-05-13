Po košmariško sezono – žvilgsnis į D. Sabonį: JAV apžvalgininkas atsisuko į lietuvį

NBA apžvalgininkas Jake’as Fischeris skelbia, kad po šio sezono lietuvis gali būti išmainytas į Filadelfiją, o šie mainai paliestų ir „76ers“ klubo žvaigždę Joelį Embiidą.
Eksperto teigimu, šie mainai būtų naudingi abiems vidurio puolėjams, tiesa, priduriama, kad tokia mainų galimybė yra „gana menkai tikėtina“.
J. Embiidas šiame NBA sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 26,9 taško, atkovodavo po 7,7 kamuolio ir atliko po 3,9 rezultatyvaus perdavimo.
Susiję straipsniai
Tiesa, traumų kamuojamas aukštaūgis sužaidė vos 38 rungtynes.
Sezonas nebuvo sėkmingas ir D. Saboniui – traumų kamuotas lietuvis rungtyniavo vos 19-oje mačų, o jo statistika buvo kiek kuklesnė – 15,8 taško, 11,4 atkovoto kamuolio ir 4,1 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.