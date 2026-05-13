R. Kurtinaitis turėtų netekti darbo Azerbaidžane

2026 m. gegužės 13 d. 23:47
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis turėtų netekti darbo Azerbaidžane.
Serbijos žiniasklaida trimituoja, jog prie Baku „Sabah“ komandos vairo turėtų stoti Oldenburgo „EWE Baskets“ ekipai iki šiol vadovavęs Lazaras Spasičius.
Serbo treniruojama ekipa Vokietijos čempionate užėmė 11-ąją vietą, o nuo atkrintamųjų juos skyrė vos 1 pergalė.
R. Kurtinaitis su „Sabah“ klubu neseniai atšventė trečiąjį lygos titulą iš eilės.
Tiesa, R. Kurtinaičiui nepavyko šį sezoną iškovoti Azerbaidžano taurės.
R. Kurtinaitis taip pat treniruoja Lietuvos rinktine. Šiuo metu atrankoje į pasaulio čempionatą lietuviai grupėje su Italija, Didžiąja Britanija ir Islandija turi 2 pergales ir 2 pralaimėjimus.
Rimas KurtinaitisAzerbaidžanasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

