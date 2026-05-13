S. Lukošius – apie proveržį Vokietijoje ir patarimus norintiems į NCAA

Ką tik įspūdingu pasirodymu FIBA Čempionų lygos finale visą žemyną pribloškęs ir finalo ketverto MVP prizą pelnęs krepšininkas prieš šį sezoną pasakojo apie savo kelio profesionaliame krepšinyje pradžią. Vokietijos pilietybę turintis žaidėjas proveržį pasiekė būtent šioje šalyje.
„Čia (Lietuvoje) man sekėsi ne ypatingai, nesijaučiau laimingas su savo progresu. Taip gavosi, kad pasisekė ir pavyko nuvažiuoti į Bambergą savaitei pasitreniruoti jų jaunimo programoje. Ten mane pastebėjo jų jaunimo direktorius, kuris tą vasarą perėjo į Bonos „Telekom Baskets“. Jis norėjo, kad kartu su juo ten važiuočiau. Nedvejojau, nes žinojau, kad noriu būti krepšininkas. Jeigu būčiau likęs Lietuvoje, abejoju, ar tai būtų įvykę. Progresas įvyko tame, kad gavau daug pasitikėjimo iš klubo, pasikeičiau, kaip žaidėjas“, – pasakojo snaiperis.
Dar prieš sugrįždamas į Lietuvą, S. Lukošius buvo tapęs tikra koledžų krepšinio žvaigžde NCAA atstovaudamas Butlerio ir Sinsinačio universitetams. Ketverius metus už Atlanto praleidęs žaidėjas Lietuvos jauniesiems talentams patarė, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį svarstant atlikti tokį patį žingsnį karjeros pradžioje.
„Turi tikrai būti kažkiek sėkmės, bet turi susirasti trenerį, kuriam rūpėtum, tai yra didžiausias dalykas. Jeigu atvažiuosi ten ir treniruotėse pasirodysi – gausi žaisti. Nėra jokių pažadų, reikia susikaupti į save ir žinoti, į kokią situaciją važiuoji, dirbti ir tikėtis, kad viskas gausis gerai“, – teigė „Ryto“ atstovas.
Visą pokalbį, kuriame S. Lukošius papasakojo ir apie savo sąsajas su Memfio „Grizzlies“ vyriausiuoju treneriu Tuomasu Iisalo bei NBA naujokų biržos proceso įdomybes, galite rasti LKL, kurią remia „Betsson“, „YouTube“ kanale.
