„Rytas“ pasiūlė likti gynybos specialistui dar vienam sezonui

Šį sezoną FIBA Čempionų lygos čempionu su komanda tapęs M. Paliukėnas tarptautiniame turnyre per 9 sužaistas rungtynes aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po beveik 16 minučių, per kurias pelnydavo po 3,6 taško, atkovodavo po 2,6 kamuolio, atlikdavo 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir periimdavo po 1 kamuolį.
Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, 32-ejų vilnietis per vidutiniškai 17 minučių meta po 6 taškus, sugriebia po 2,25 kamuolio, atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus ir renka po 6.15 efektyvumo balo.
„Dedant parašą ant naujos sutarties su „Rytu“, supratau, kad bent dar vienerius metus atstovausiu savo miestą, savo klubą ir pačius geriausius fanus. Tai labai didelė privilegija ir garbė. Esu be galo laimingas galėdamas atstovauti būtent šias tris spalvas, šį klubą. Pirmyn, vilniečiai“, – sakė M. Paliukėnas.
M. Paliukėnas – tikras vilnietis ir komandos gynybos specialistas, prie „Ryto“ prisijungė 2024–2025 m. sezono pradžioje. Per šį laikotarpį jis nuosekliai demonstravo profesionalumą, atsidavimą ir indėlį į komandos žaidimą, pabrėždamas savo svarbą gynybos schemose.
„Martyno sprendimas pasilikti mūsų komandoje yra kertinis žingsnis formuojant komandos branduolį ateinantiems sezonams, – teigė Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – Jis ne tik patikimas gynybos specialistas, bet ir išskirtinė asmenybė.
Nors šį sezoną Martynas susidūrė su traumos iššūkiais, jo profesionalus požiūris į reabilitaciją ir nuoširdus palaikymas komandai nuo atsarginių suolo tapo pavyzdžiu mums visiems. Jo patirtis, gebėjimas palaikyti aukštą energijos lygį ir neįkainojamas vaidmuo rūbinėje yra nepakeičiami.“