„Vakarų Banga“ kirto „Žalgirio“ fanams atgal: „Esate veidmainiai, norintys „šventos karvės“ statuso“

Po trečiadienio Lietuvos krepšinio lygos rungtynių tarp „Neptūno“ ir „Žalgirio“ įvyko masinės muštynės tarp gerbėjų.
Kauno ekipos gerbėjai „Green White Boys“ kaltino klaipėdiečius dėl įvykusio konflikto, tačiau „Vakarų Banga“ sureagavo į tokį „Žalgirio“ gerbėjų išstojimą.
Klaipėdiečiai priminė senuosius išpuolius ir išvadino juos veidmainiais.
Susiję straipsniai
„Norėjome konflikto nekomentuoti, bet kadangi „kaukėti taikos balandžiai“ mus jau apipylė purvu, teks kažkiek sureaguoti ir mums.
Sakote, kad nepuolate paprastų fanų? Čia nuo šiandien tokią taisyklę įsivedėte? Nes dar vakar po rungtynių lipote per sienas į arenos VIP sektorius pulti poros civilių, dėl ko teko reaguoti ir įsivelti į konfliktą ir mums.
Ar žiūrint atgal į paskutinį mačą Kaune, kai mes visi buvome viršutiniame aukšte ir jūs bandėt užpulti vyresnio amžiaus vyrą apačioje? Gerai, kad jūsų nežiniai vyrukas yra nepėsčias ir buvote nuraminti, bet esmės tai nekeičia. Ar ten taipogi „Neptūno“ fanas išprovokavo jus?
O gal dar verčiam puslapį atgal į praeito sezono KMT finalą Vilniuje? Gal galit prasiplėsti apie kaukėtų taikos balandžių nesėkmingą žygį link mūsų sektoriaus finalo rungtynių metu? Ten irgi buvote išprovokuoti??
O kaip dėl nepavykusio bandymo Jonavoje? Ten atsiradote atsitiktinai ir vėl buvote išprovokuoti?
O kur dar visi š paišymai ant mūsų grafičių? Čia irgi jus provokuoja kažkas? Švyturio arenos tulikų niokojimas? Veidrodis išprovokavo?
O kaip jūsų ėjimas į mūsų mėgstamą barą Klaipėdoje pasidaryti nuotraukos, kad, suprask, ieškote mūsų? Ten išprovokavo kažkas? Jei labai norėjote mus rasti, nesunku numatyti, kad rungtynių metu mes būsime arenoje, o ne senamiesčio bare. Ar buvo verta pavėluoti pusantro kėlinio į savo mylimos komandos rungtynes, kad pasidarytumėte vieną nuotrauką bare?
Gal dar atsakysite, kas išprovokavo sudaužyti vyrą savo sektoriuje prieš keletą mėnesių? O kaip su į tribūną bandžiusia patekti moterimi? Kokias ten vertybes gynėte? Gal dar galime pasitikslinti dėl galingos petardos, kurią metėt link sektoriaus, kuriame buvo pilna visokių žmonių, ir vyriškiui koją nudeginot? Čia irgi taikos misiją vykdėt? Ar išprovokuoti buvot? Norėtume sužinoti ir kam jums visas juodas aprangos kodeksas, kaukės ir chuliganų pamėgdžiojimas? Kokiai taikos misijai skirta visa tai? Kalbat apie senesnius laikus – jūs mūsų nemėgstate dėl draugystės su vilniečiais. Daugiau priekaištų nėra?
Nes mes jūsų nekenčiame nepriklausomai nuo jūsų draugysčių ar priešų. Esate veidmainiai, norintys „šventos karvės“ statuso – tokio, kokį turi Lietuvos sportą ėdantis jūsų klubas. Ultrų puslapiuose keliate vaizdo įrašus su aprašymais, kaip užpuolėte mus, tačiau viešoje komunikacijoje teigiate, kad patys buvote užpulti ir tik gynėte savo vertybes. Gaila, kad jūsų vertybės prasilenkia su pamatine ultrizmo pasaulio fair play taisykle.
Kalbate apie dublerių seriją, bet ar buvo bent pirštu paliestas bent vienas žaidėjas?
O gal norite papildyti šitos NKL serijos pasakojimą ir papasakoti, kaip Kaune elgėtės su mūsų klubo administracijos darbuotoju? Kur tada dingo jūsų vertybės? Mūsų klubo darbuotojai jus užpuolė? Išprovokavo? Pritariame jums tik tiek, kad konfliktas brendo jau senai. Po to, kai kauniečiai bandė mus užpulti per paskutinę išvyką Kaune, dvejonių nebeliko: draugystė su keliais bankrutavusio futbolo klubo fanais jiems visai susuko galvas.
Visą savo dėmesį skiriate tik tam, kad pakenktumėte mums. Visos jūsų draugystės, puolimai ir manipuliavimas viešąja nuomone yra skirti tik tam, kad mums įgeltumėte.
Sunku suprasti to prasmę, juolab kad ir naujieji jūsų draugai dar nesenai viešai skelbė rasistinį naratyvą, buvo nusistatę prieš viską, kas susiję su krepšiniu, o dabar jau be problemų kartu palaiko juodaodžius. Tos vertybės pas jus abu gana greit keičiasi – nenuostabu, kad sugulėt į vieną lovą. vf‘ams pats krepšinis kaip sporto šaka staiga nebedaro gėdos, ir kitataučiai pradėjo patikti po tiek metų neapykantos. Gerai, kad radote tokį priešą, dėl kurio galite paminti visus savo įsitikinimus – tikslui pasiekti jums tinka ir naciai, ar kiti jus neseniai žeminę veikėjai.
Klausimas futbolininkams: kur dingo jūsų draugystė amžiams su Pietų IV? Tame sporte nėra Vakarų Bangos – tai nebereikia ir senų draugų? Juk krepšinis – meškos, gėda ir t. t. Kas nutiko?
Kas domisi organizuotu palaikymu, seniai žino kauniečių nuolatinius bandymus įtikti plačiajai visuomenei viešai iškraipant faktus. Šios dienos įrašas yra dar vienas to pavyzdys.
Ir lai šis postas nebūna interpretuojamas kaip bandymas mums pabėgti nuo savo atsakomybių. Taip, mes darome klaidų ir kartais, aistros vedini, įsiveliame į konfliktus. Kartais kaltininkai esame patys, kartais ne. Tačiau savo klaidas suprantame ir stengiamės jų nekartoti.
Nuo atsakomybių nebėgame ir šiandien: taip, mes vakar jus užpuolėme, bet tai tebuvo reakcija į jūsų išpuolį prieš civilius ir atsakas į keletą metų besitęsiančius jūsų provokacinius veiksmus.
Ir nesvarbu, kad jūs tribūnoje turite daugiau žmonių – mes visada rasime jėgų atsakyti į kenkėjiškus veiksmus“, – pareiškė „Vakarų Banga“.