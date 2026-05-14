Aiškios Eurolygos finalo ketverto poros

2026 m. gegužės 14 d. 00:25
Trečiadienį Eurolygoje paaiškėjo visos keturios komandos, kurios varžysis Eurolygos finaliniame ketverte.
Pirmajame pusfinalyje susitiks Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ir Pirėjo „Olympiakos“.
Šaro auklėtiniai ketvirtfinalyje 3:1 nugalėjo Kauno „Žalgirį“, o „Olympiakos“ 3:0 susitvarkė su „Monaco.
Antrajame pusfinalyje lauks ispaniška dvikova tarp Madrido „Real“ ir „Valencia Basket“ ekipų.
Madridiečiai ketvirtfinalyje 3:1 nugalėjo Tel Avivo „Hapoel“, o Valensijos krepšininkai 3:2 palaužė Atėnų „Panathinaikos“.
Finalinis ketvertas vyks Atėnuose gegužės 22–24 dienomis.
