Apie savo pažadą nekalbėjęs E. Atamanas kaltino teisėjus

Graikų klubas lemiamose ketvirtfinalio rungtynėse 64:81 nusileido „Valencia Basket“ ekipai ir pralaimėjo seriją 2:3.
Nors iš pradžių „Panathinaikos“ strategas sveikino Valensijos klubą su pergale, tačiau jau netrukus skundėsi teisėjų darbu.
„Turime susitaikyti su pralaimėjimu. Pažvelgęs į statistiką, mačiau panašius dvitaškių ir tritaškių pataikymus. „Valencia“ pataikė 9 tritaškius, o mes – 10, „Valencia“ pataikė 16 dvitaškių, o mes – 14, balansas puikus.
Tačiau baudų metimų disbalansas didžiulis. „Valencia“ pataikė 29 baudų metimus, o mes – tik 8, kaip ir 4-osiose rungtynėse. Nenoriu daugiau komentuoti, bet tai labai keista.
„Valencia“ žaidė labai agresyvų krepšinį, labai agresyviai gynėsi, o baudų metimų buvo 29–8, kaip ir paskutinėse rungtynėse su OAKA, kur jų buvo dvigubai daugiau“, – po rungtynių skundėsi strategas.
Tragiškas rungtynes Atėnų klube sužaidė lyderis Kendrickas Nunnas, kuris surinko 9 taškus (3/7 dvit., 1/6 trit.), 3 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą, 6 klaidas, 4 išprovokuotas pražangas ir -2 naudingumo balus.
Po mačo „Panathinaikos“ strategas stebėjosi, jog amerikietis neatliko nė vieno baudos metimo.
„Tai buvo trečios rungtynės iš eilės, kai antras rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas Kendrickas Nunnas nemeta nė vieno baudos metimo. Trečios iš eilės.
3-iosiose ir 4-osiose rungtynėse OAKA arenoje, o šįvakar 5-osiose rungtynėse jis neturėjo galimybės mesti nė vieno baudos metimo. Kendrickas Nunnas – antras rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas“, – į statistiką žvelgė E. Atamanas.
Pasak turko, jeigu teisėjai taip pat dirbs ir finalo ketverte, tuomet „Valencia Basket“ turės progą tapti čempionais.
„Noriu pasakyti, kad jei teisėjavimo kriterijai finaliniame ketverte bus vienodi, Valensija taps Eurolygos čempione, – pareiškė E. Atamanas. – Jei teisėjavimo kriterijai finaliniame ketverte bus vienodi, Valensija gali lengvai laimėti finalą, Eurolygą.“
Vienas iš žurnalistų priminė E. Atamanui jo pačio duotą pažadą, jog jeigu jam nepavyks laimėti Eurolygos, jis paliks trenerio postą.
Tačiau dar neužbaigus klausimo strategas padėkojo už konferenciją ir pasišalino.
