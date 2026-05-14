Bilbao ekipa su M. Normantu smogė „Real“ ekipai

2026 m. gegužės 14 d. 22:33
Ispanijos krepšinio čempionate Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (17/14) ekipa namie 88:82 (24:22, 16:22, 20:22, 28:16) sugebėjo palaužti pirmenybių lyderį Madrido „Real“ (26/5). Madrido ekipa rengiasi Eurolygos finalo ketvertui, o Bilbao klubas neseniai iškovojo FIBA Europos taurę.
Lietuvis aikštėje per 15 minučių pelnė tašką (0/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus tačiau surinko minus 1 naudingumo balą.
Nugalėtojams Tryggvi Hlinasonas įmetė 22 taškus (7 atk. kam.), Darrunas Hilliardas pridėjo 21 (5 rez. per.), Martinas Krampeljas – 15 (6 atk. kam.).
Madrido atstovams Trey’us Lylesas pelnė 19 taškų (8 atk. kam.), Theo Maledonas surinko 13 (5 rez. per.), Gabrielis Deckas – 12  taškų (6/8 dvit.).
Bilbao klubui dar liko sužaisti 3 mačus reguliariajame sezone, o ši pergalė padėjo ekipai įsitvirtinti aštuntoje pozicijoje. Ji ir dar du klubai turi po 17 laimėjimų, tačiau aukščiau stovinčios ekipos sužaidė 1-2 mačais mažiau.
Madrido klubas – pirmas turnyro lentelėje. Antroje vietoje, atsilikdama 4 laimėjimais, žengia "Murcia".
