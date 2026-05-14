„BuzelisCup’26 – Regions“ startavo Vilkaviškyje: jaunųjų talentų kovas papildė jautri socialinė iniciatyva

Pirmajame etape netrūko emocijų, atkaklių rungtynių ir azarto. Po intensyvios kovos čempionais tapo Tauragės sporto centro komanda, iškovojusi pirmąjį kelialapį į finalinį turnyro etapą sostinėje.
„BuzelisCup’26 – Regions“ projektas siekia suteikti daugiau galimybių regionų jauniesiems talentams, skatinti vaikų įsitraukimą į sportą bei kurti bendruomenišką ir įkvepiančią krepšinio aplinką visoje Lietuvoje. Turnyro etapai vyks skirtinguose šalies miestuose, o geriausios komandos susitiks finaliniame savaitgalyje Vilniuje.
Svarbia turnyro dalimi tapo ir prasminga socialinė iniciatyva, įgyvendinta kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu. Renginio metu ypatingas dėmesys skirtas vienuolikmetei Justei, kasdien drąsiai kovojančiai su lėtine mieloidine leukemija. Nepaisant sudėtingo gydymo, mergaitė nepraranda šypsenos, smalsumo ir meilės gyvenimui – ją džiugina muzika, laikas su artimaisiais ir nuoširdus žmonių palaikymas.
Turnyro metu Rimanto Kaukėno paramos fondas išpildė herojės Justės svajonę – fondo lėšomis buvo nupirktas ir mergaitei padovanotas išsvajotas telefonas bei poilsis SPA centre, kuris leis bent trumpam atitrūkti nuo kasdienių iššūkių ir pasisemti jėgų. Jautrią staigmeną paruošė ir Justės mėgstama grupė Katarsis – muzikantai pakvietė ją į savo koncertą bei asmeninį susitikimą užkulisiuose.
„Kartais žmogui labiausiai reikia ne didelių žodžių, o žinojimo, kad jis nėra vienas. Tokios akimirkos primena, kiek daug gali bendrystė ir palaikymas“, – renginio metu sakė fondo atstovė Simona Verbickė.
Rimanto Kaukėno paramos fondas nuoširdžiai dėkoja visiems žmonėms, kurie savo parama prisideda prie fondo veiklos – kiekviena auka tampa realia pagalba sunkiai sergantiems vaikams, jų gydymui, emociniam palaikymui ir svajonių išpildymui.
Komandų ir individualių prizų įsteigtų „DENON“ ir Mato Buzelio, apdovanojimuose dalyvavo asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė Justina Valauskaitė-Pakamanė bei Lietuvos krepšinio federacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys.
„BuzelisCup’26 – Regions“ organizatoriai pabrėžia, kad šis projektas yra daugiau nei turnyras – tai platforma jauniesiems sportininkams augti, būti pastebėtiems ir patirti aukšto lygio krepšinio atmosferą savo regione.
„Buzelis Cup’26 – Regionai“ etapas: • Gegužės 16–17 d. – Utena U12 / Šiauliai U13 • Gegužės 23–24 d. – Tauragė U12 / Kretinga U13 • Gegužės 30–31 d. – Prienai U13 / Biržai U14
Prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos gali kiekvienas – kiekviena parama tampa realia pagalba sunkiai sergantiems vaikams ir prisideda prie jų svajonių išpildymo ir gydymo:
Rimanto Kaukėno paramos grupė Įm. kodas: 302721009 PVM kodas: LT100011960710 Sąskaitos nr.: LT147290099086499744 Paskirtis: PARAMA VAIKAMS REGIONAI
