D. Songaila – apie NBA rūbinės istorijas, D. Popovičiaus pamokas ir pirmuosius vyr. trenerio žingsnius

Per savo karjerą Songaila matė beveik viską – NBA rūbinių kultūrą, Europos elitinį krepšinį, Lietuvos rinktinės triumfus ir darbą šalia vienų garsiausių krepšinio vardų pasaulyje. Tačiau šiame pokalbyje daugiausia dėmesio skiriama ne tik pergalių sąrašui, o žmonėms ir pamokoms, formavusioms jo požiūrį į krepšinį.
Viena įdomiausių epizodo dalių – Songailos pasakojimai iš San Antonio Spurs organizacijos ir darbo šalia legendinio Gregg Popovich. Darius atvirai kalba apie Popovich gebėjimą valdyti komandą, komunikaciją su žaidėjais ir detales, kurios dažnai lieka nematomos sirgaliams. Pasak Songailos, būtent žmogiškumas ir aiškus identitetas buvo viena didžiausių Spurs organizacijos stiprybių.
Ne mažiau svarbi tema – darbas Žalgiris Kaunas trenerių štabe kartu su Šarūnas Jasikevičius. Songaila dalinasi, kuo skiriasi europietiška ir NBA krepšinio kultūra, kaip atrodo pasiruošimas rungtynėms aukščiausiame lygyje ir kokį dėmesį detalėms skiria Jasikevičius.
Epizode taip pat netrūksta žaismingų istorijų apie NBA naujoko gyvenimą ir rūbinės tradicijas, tačiau pokalbis greitai pereina ir prie rimtesnių temų – trenerio identiteto paieškų, spaudimo rezultatams bei pirmųjų iššūkių vyr. trenerio rolėje su BC Šiauliai.
Tai pokalbis ne tik apie krepšinį, bet ir apie lyderystę, komunikaciją bei nuolatinį prisitaikymą skirtingose kultūrose ir rolėse.
