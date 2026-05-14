Galutinę vietą Eurolygoje sužinojęs „Žalgiris“ sulaukė milžiniškos premijos

Trečiadienį lemiamas ketvirtfinalio rungtynes žaidė „Valencia Basket“ ir Atėnų „Panathinaikos“ ekipos.
Valensijos pergalės atveju „Žalgiris“ užimtų 5-ąją vietą, o jei laimėtų „Panathinaikos“, kauniečiai finišuotų 6-oje pozicijoje.
Lietuvos čempionai sulaukė geros naujienos, kadangi pergalę 81:64 iškovojo „Valencia Basket“.
Tai reiškia, jog „Žalgiriui“ atiteko 1,2 mln. eurų.
Jeigu būtų laimėjęs „Panathinaikos“ klubas, kauniečių sąskaitą papildytų 1,05 mln. eurų.
