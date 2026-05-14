Galutinę vietą Eurolygoje sužinojęs „Žalgiris“ sulaukė milžiniškos premijos

2026 m. gegužės 14 d. 07:12
Lrytas.lt
Pasibaigus Eurolygos ketvirtfinalio etapui Kauno „Žalgiris“ sužinojo savo galutinę poziciją Eurolygoje ir kokios premijos sulauks.
Trečiadienį lemiamas ketvirtfinalio rungtynes žaidė „Valencia Basket“ ir Atėnų „Panathinaikos“ ekipos.
Valensijos pergalės atveju „Žalgiris“ užimtų 5-ąją vietą, o jei laimėtų „Panathinaikos“, kauniečiai finišuotų 6-oje pozicijoje.
Lietuvos čempionai sulaukė geros naujienos, kadangi pergalę 81:64 iškovojo „Valencia Basket“.
Tai reiškia, jog „Žalgiriui“ atiteko 1,2 mln. eurų.
Jeigu būtų laimėjęs „Panathinaikos“ klubas, kauniečių sąskaitą papildytų 1,05 mln. eurų.
