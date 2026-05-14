Geriausiu britų lygos treneriu tapęs T. Sabonis sulaukė netikėtos staigmenos – vos nesusigraudino

„Noriu pasveikinti tave su geriausio trenerio titulu. Žinome, kad niekas nemyli šio žaidimo labiau nei tu. Visi tavimi didžiuojamės.
Nekantrauju vasarą išgirsti vieną iš tavo motyvacinių kalbų. Pirmyn, „Lions“!“, – šypsodamasis tikino NBA klubo „Sacramento kings“ lyderis D. Sabonis.
„Tuti, sveikinimai. Aš ir mama tavimi labai didžiuojamės. Tikiuosi, kad tai – tik pradžia. Sėkmės finale, mes tave mylime“, – pridėjo tėtis Arvydas ir parodė pergalės ženklą.
Ši staigmena vos sugraudino T. Sabonį, kuris laikėsi ir bandė nepravirkti.
„Nesu didelis staigmenų gerbėjas. Bet tai buvo išties gražu“, – reagavo jis.
T. Sabonio auklėtiniai Londono krepšininkai britų lygos finale susitiks su Česterio „Phoenix“ krepšininkais.