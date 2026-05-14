SportasKrepšinis

L. Lekavičius tempė AEK į pergalę Graikijos lygos ketvirtfinalyje

2026 m. gegužės 14 d. 22:12
Lrytas.lt
Graikijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK komanda 87:81 (17:17, 29:23, 20:14, 21:27) nugalėjo Salonikų „Aris“, kurioje žaidžia Arnoldas Kulboka. AEK praėjusią savaitė FIBA Čempionų lygos finale nusileido Vilniaus „Ryto“ ekipai.
Daugiau nuotraukų (1)
Susiję straipsniai
Nuo trečios lygos iki titulų: kas yra „Ryto“ varžovai Čempionų lygos finale?

Nuo trečios lygos iki titulų: kas yra „Ryto“ varžovai Čempionų lygos finale?

„Tai neįmanoma“: graikai po „Ryto“ pergalės žėrė kritikos strėles ir L. Lekavičiui, ir AEK treneriui

„Tai neįmanoma“: graikai po „Ryto“ pergalės žėrė kritikos strėles ir L. Lekavičiui, ir AEK treneriui

Susiję straipsniai
Finalui ašaras taupantis I. Sargiūnas išskyrė AEK stiprybes

Finalui ašaras taupantis I. Sargiūnas išskyrė AEK stiprybes

M. Kuzminskas šioje dvikovoje nepasirodė aikštėje, o L. Lekavičius per 23 minutes pelnė 16 taškų (2/5 dvit., 3/6 trit., 3/3 baud.), atkovojo kamuolį ir surinko 13 naudingumo balų.
A.Kulboka pralaimėjusiems per 20 minučių pelnė 8 taškus (0/1 dvit., 2/6 trit., 2/2 baud.) ir surinko 2 naudingumo balus.
Nugalėtojams Gregas Brownas įmetė 15 taškų (5/5 dvit.), J.Nunnally pridėjo 13 (3/3 trit.). Pralaimėjusiems Amine’as Noua pelnė 31 tašką (8 atk. kam.).
Reguliariajame sezone Atėnų ekipa liko ketvirtoje pozicijoje, o Salonikų klubas – penktas.
Lukas LekavičiusMindaugas KuzminskasAtėnų AEK
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.