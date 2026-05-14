Lrytas žurnalistas M. Bertys – LSŽF konkurso nugalėtojas: pelnė apdovanojimą už tekstą apie „Žalgirio“ trenerių likimus

Visų strategų, stovėjusių prie Kauno „Žalgirio“ vairo Lietuvai atgavus nepriklausomybę, karjerą ir likimus apžvelgęs M. Bertys surinko 7 konkurso komisijos taškus.
Antrąją ir trečiąja vietomis pasidalijo lrt.lt žurnalistų Mariaus Andrijausko ir Indrės Baltrušaitytės darbas „Iš tavęs nieko nebus“: vis daugiau jaunųjų sportininkų susiduria su psichologiniu smurtu“ bei basketnews.lt žurnalisto Luko Katiliaus straipsnis „Žalgirio“ prabanga ir „Ryto“ egzotika: kiek kainuoja bilietas į Europą?“. Jie surinko po 6 taškus.
Už pergalę kovo mėnesio konkurse M. Berčiui bus įteiktas „Hummel“ 100 eurų vertės čekis.
Kovo mėnesio konkurso darbus vertino šešių narių LSŽF komisija. Tradiciškai už pirmąją vietą skiriami 3 taškai, už antrąją – 2, už trečiąją – 1.
Susiję straipsniai
Siūlyti konkursui darbus gali visi, nebūtinai LSŽF nariai.
Visi kovo mėnesio konkursui siūlyti darbai:
Mindaugas Bertys (lrytas.lt): „Nuo kraupios mirties iki pasaulinės šlovės: kaip sekėsi buvusiems „Žalgirio“ treneriams?“ – 7 taškai
Marius Andrijauskas, Indrė Baltrušaitytė (lrt.lt): „Iš tavęs nieko nebus“: vis daugiau jaunųjų sportininkų susiduria su psichologiniu smurtu“ – 6 taškai
Lukas Katilius (basketnews.lt): „Žalgirio“ prabanga ir „Ryto“ egzotika: kiek kainuoja bilietas į Europą?“ – 6 taškai
Arūnas Valickas (lrytas.lt): „TikTok“ sensacija tapęs futbolo treneris iš Kamerūno atskleidė, kodėl pamilo Klaipėdą“ – 5 taškai
Aurimas Tamulionis (15min.lt): „Dėl karo prievolės ieškomų asmenų sąraše atsidūręs Marčiulionis: „Tikrai ne specialiai vengiau“ – 5 taškai
Marius Bagdonas (15min.lt): „Žalgirio“ fanų ir stadiono bosų konflikte – mįslė: ką slepia Venslovaitienės paliktas dokumentas?“ – 2 taškai
Modestas Krukauskas (lrytas.lt): „Jubiliejų mininčiam Š. Jasikevičiui – brolio palinkėjimas ir nuostaba: „Keistas fenomenas“ – 2 taškai
Tadas Pašiušis (lrt.lt): „Naują erą „Formulėje-1“ pasitinkantis lietuvis – apie 18 metų trunkantį karjeros kelią“ – 2 taškai
Linas Jocius (delfi.lt): „Bičiulio netekęs Kaukėnas neužmirš istorinio finišo: tai – svarbiausias Lino laimėjimas“ – 1 taškas
Marius Milašius (15min.lt): „Savo principą pamynusį Kurtinaitį pasivijo karti realybė“
Rokas Pakėnas (15min.lt): „Lenktynėse dėl Francisco – svajoti leidžiantis išskirtinis „Žalgirio“ pasiūlymas“
Kęstas Rimkus (15min.lt): „Liūdesys netekus Lietuvos olimpiečio: „Pati jaunystė, o tokie tragiški įvykiai“
Benas Klimaitis (lrt.lt): „Rytą“ palikęs Wiley atvirai – apie kaltinimus apgaule ir dramas rūbinėje: lyg minų lauke“
Matas Bagamolovas (lrt.lt): „Daug pieno, daug vėjo, dar daugiau sporto – Islandijos disko metimo galiūno interviu LRT“
Alanas Jonas Kot (lrt.lt): „Užrašas ant kambario durų veda Butvilą į elitą: su tikslingu darbu vaisiai patys ateina“
Donatas Urbonas (basketnews.lt): „Eurolygos biudžetų sprogimas: „Žalgiris“ – tarp lyderių pagal augimą“
Gytis Blaževičius (basketnews.lt): „Stipriausia Lietuvos rinktinė, kurios galime ir nepamatyti…“
Lukas Malinauskas (basketnews.lt): „Butkevičiaus traumos detektyvas: atsakymas rastas dešimtmečio archyvuose“
Dominykas Meškauskas (basketnews.lt): „Williamsas-Gossas išsamiai: apie sezono lūžį, dėl Masiulio prikąstą liežuvį ir šilčiausią akimirką mamai“
Mažvydas Laurinaitis (delfi.lt): „Stambulo dievo titulą perimantis Jasikevičius verčia turkus kartoti seną anekdotą“
Mindaugas Augustis (delfi.lt): „Šešiaženklės apimties bylą laimėję alytiškiai: tai – precedentas visai Lietuvai“
Aurimas Ragelis (delfi.lt): „Lietuva gali turėti savo „Formulės 1“ lenktynininką: kaunietis Markas jau dėliojasi planą“
Lrytas.ltžurnalistassporto žurnalistas
Rodyti daugiau žymių