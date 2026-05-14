Lrytas žurnalistas M. Bertys – LSŽF konkurso nugalėtojas: pelnė apdovanojimą už tekstą apie „Žalgirio“ trenerių likimus

2026 m. gegužės 14 d. 15:14
Lrytas.lt
Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) rengiamo Kūrybinio konkurso laureatu pirmą kartą tapo Mindaugas Bertys iš naujienų portalo Lrytas. Jo pergalę geriausio šalies sporto žiniasklaidos kovo mėnesio Darbo rinkimuose lėmė straipsnis „Nuo kraupios mirties iki pasaulinės šlovės: kaip sekėsi buvusiems „Žalgirio“ treneriams?“
Visų strategų, stovėjusių prie Kauno „Žalgirio“ vairo Lietuvai atgavus nepriklausomybę, karjerą ir likimus apžvelgęs M. Bertys surinko 7 konkurso komisijos taškus.
Antrąją ir trečiąja vietomis pasidalijo lrt.lt žurnalistų Mariaus Andrijausko ir Indrės Baltrušaitytės darbas „Iš tavęs nieko nebus“: vis daugiau jaunųjų sportininkų susiduria su psichologiniu smurtu“ bei basketnews.lt žurnalisto Luko Katiliaus straipsnis „Žalgirio“ prabanga ir „Ryto“ egzotika: kiek kainuoja bilietas į Europą?“. Jie surinko po 6 taškus.
Už pergalę kovo mėnesio konkurse M. Berčiui bus įteiktas „Hummel“ 100 eurų vertės čekis.
Kovo mėnesio konkurso darbus vertino šešių narių LSŽF komisija. Tradiciškai už pirmąją vietą skiriami 3 taškai, už antrąją – 2, už trečiąją – 1.
Siūlyti konkursui darbus gali visi, nebūtinai LSŽF nariai.
Visi kovo mėnesio konkursui siūlyti darbai:
Mindaugas Bertys (lrytas.lt): „Nuo kraupios mirties iki pasaulinės šlovės: kaip sekėsi buvusiems „Žalgirio“ treneriams?“ – 7 taškai
Marius Andrijauskas, Indrė Baltrušaitytė (lrt.lt): „Iš tavęs nieko nebus“: vis daugiau jaunųjų sportininkų susiduria su psichologiniu smurtu“ – 6 taškai
Lukas Katilius (basketnews.lt): „Žalgirio“ prabanga ir „Ryto“ egzotika: kiek kainuoja bilietas į Europą?“ – 6 taškai
Arūnas Valickas (lrytas.lt): „TikTok“ sensacija tapęs futbolo treneris iš Kamerūno atskleidė, kodėl pamilo Klaipėdą“ – 5 taškai
Aurimas Tamulionis (15min.lt): „Dėl karo prievolės ieškomų asmenų sąraše atsidūręs Marčiulionis: „Tikrai ne specialiai vengiau“ – 5 taškai
Marius Bagdonas (15min.lt): „Žalgirio“ fanų ir stadiono bosų konflikte – mįslė: ką slepia Venslovaitienės paliktas dokumentas?“ – 2 taškai
Modestas Krukauskas (lrytas.lt): „Jubiliejų mininčiam Š. Jasikevičiui – brolio palinkėjimas ir nuostaba: „Keistas fenomenas“ – 2 taškai
Tadas Pašiušis (lrt.lt): „Naują erą „Formulėje-1“ pasitinkantis lietuvis – apie 18 metų trunkantį karjeros kelią“ – 2 taškai
Linas Jocius (delfi.lt): „Bičiulio netekęs Kaukėnas neužmirš istorinio finišo: tai – svarbiausias Lino laimėjimas“ – 1 taškas
Marius Milašius (15min.lt): „Savo principą pamynusį Kurtinaitį pasivijo karti realybė“
Rokas Pakėnas (15min.lt): „Lenktynėse dėl Francisco – svajoti leidžiantis išskirtinis „Žalgirio“ pasiūlymas“
Kęstas Rimkus (15min.lt): „Liūdesys netekus Lietuvos olimpiečio: „Pati jaunystė, o tokie tragiški įvykiai“
Benas Klimaitis (lrt.lt): „Rytą“ palikęs Wiley atvirai – apie kaltinimus apgaule ir dramas rūbinėje: lyg minų lauke“
Matas Bagamolovas (lrt.lt): „Daug pieno, daug vėjo, dar daugiau sporto – Islandijos disko metimo galiūno interviu LRT“
Alanas Jonas Kot (lrt.lt): „Užrašas ant kambario durų veda Butvilą į elitą: su tikslingu darbu vaisiai patys ateina“
Donatas Urbonas (basketnews.lt): „Eurolygos biudžetų sprogimas: „Žalgiris“ – tarp lyderių pagal augimą“
Gytis Blaževičius (basketnews.lt): „Stipriausia Lietuvos rinktinė, kurios galime ir nepamatyti…“
Lukas Malinauskas (basketnews.lt): „Butkevičiaus traumos detektyvas: atsakymas rastas dešimtmečio archyvuose“
Dominykas Meškauskas (basketnews.lt): „Williamsas-Gossas išsamiai: apie sezono lūžį, dėl Masiulio prikąstą liežuvį ir šilčiausią akimirką mamai“
Mažvydas Laurinaitis (delfi.lt): „Stambulo dievo titulą perimantis Jasikevičius verčia turkus kartoti seną anekdotą“
Mindaugas Augustis (delfi.lt): „Šešiaženklės apimties bylą laimėję alytiškiai: tai – precedentas visai Lietuvai“
Aurimas Ragelis (delfi.lt): „Lietuva gali turėti savo „Formulės 1“ lenktynininką: kaunietis Markas jau dėliojasi planą“
