NBA Rytų konferencijos nugalėtojai vėl atsidūrė ant bedugnės krašto

Rytų konferenciją laimėjęs Detroito klubas namuose po pratęsimo 113:117 (29:27, 31:25, 20:32, 23:19, 10:14) nusileido „Cleveland Cavaliers“ komandai.
Serijoje iki 4 pergalių „Cavaliers“ pirmauja 3:2. Šeštosios serijos rungtynės bus žaidžiamos Klivlande.
Antrojo kėlinio metu „Pistons“ pirmavo 15 taškų pranašumu (47:32), tačiau antroje pusėje sugebėjo šią persvarą išsvaistyti.
Nepaisant to, likus žaisti 3 minutes šeimininkai pirmavo 103:94.
Tačiau Donovanas Mitchellas pataikė dvitaškį, Evanas Mobley sukrovė kamuolį į krepšį bei sėkmingai šveitė tritaškį ir Detroito komandai mėtant pro šalį „Cavaliers“ paskutinę minute pasitiko atsilikdami 2 taškais.
Per paskutinę minutę „Pistons“ ir toliau nesugebėjo užpulti ir E. Mobley baudų metimai rungtynes nukėlė į pratęsimą.
Viso papildomo kėlinio metu svečiai pirmavo ir nebeleido Detroito komandai pagalvoti apie pergalę.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Jamesas Hardenas, kuris pelnė 30 taškų (5/11 dvit., 3/10 trit., 11/14 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir 6 kartus suklydo.
E. Mobley prie pergalės pridėjo 19 taškų (4/10 dvit., 2/3 trit., 5/6 baud.), 8 sugriebtus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus ir 3 blokus.
Šeimininkų gretose nesustabdomai žaidė Cade‘as Cunninghamas, kuris pelnė 39 taškus (7/17 dvit., 6/10 trit., 7/8 baud.), sugriebė 7 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir 6 kartus suklydo.
Pirmajame atkrintamųjų etape „Pistons“ 1:3 atsiliko prieš „Orlando Magic“, tačiau sugebėjo laimėti seriją.
„Pistons“: Cade‘as Cunninghamas 39, Danissas Jenkinsas 19, Tobias Harrisas 13.
„Cavaliers“: Jamesas Hardenas 30, Donovanas Mitchellas 21, Maxas Strusas 20.
