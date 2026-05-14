Penktadienį – VDU debiutas „Masters“ serijos turnyre: „Puiki galimybė pasitikrinti jėgas su pačiais geriausiais pasaulyje“

Anksčiau FIBA 3x3 Pasaulio turo įskaitiniuose turnyruose yra dalyvavę arba tebedalyvauja Vilniaus, Kauno, Šakių, Utenos, Raudondvario, Marijampolės ir Plungės klubai. Vytauto Didžiojo universiteto atstovai vietą varžybose užsitarnavo pernai triumfuodami U23 pasaulio čempionate. Tai lietuviams garantavo vietą ne tik Zadaro, bet ir Šanchajaus „Masters“ turnyre. Ramūs kauniečiai ir dėl kelialapių į du „Challenger“ serijos turnyrus Siuchbatare (Mongolija) ir Bordo (Prancūzija).
„Pernai patys išsikovojome kelialapius, tad manau, kad esame to verti. Tai puiki galimybė pasitikrinti jėgas su pačiais geriausiais pasaulyje, – turnyro išvakarėse kalbėjo VDU treneris Deividas Kumelis. – Nieko nėra geriau nei startuoti pačiame stipriausiame turnyre ir įsivertinti, kuriame lygyje esame šiuo momentu.“
Jo ketvertuką šįkart sudarys Gabrielius Čelka, Rokas Jocys, Kajus Leliukas ir Nojus Vaivada. Visi penki klubo nariai puikiai pažįsta vienas kitą – visi jie praėjusį sezoną NKL atstovavo Šakių „Vyčiui-VDU“, su kuriuo dar visai neseniai sugebėjo užkopti ant bronzinės pakylos.
„Ruošėmės tiek, kiek galėjome. Buvo viena savaitė poilsio po 5x5 sezono. Kadangi turime gerą tęstinumą ir jaunimo programos žaidėjus, esame susižaidę. Norime išlaikyti tą tęstinumą ir augti kaip naujoji karta“, – tvirtino D. Kumelis.
„Susižaidimas tikrai yra didelis pliusas, kadangi suprantame vienas kitą iš pusės lūpų. Turime tikrai gerą chemiją tarp žaidėjų ir tai tikrai yra gera pradžia geram startui“, – pridūrė specialistas.
Kovoti tikrai yra dėl ko – septynios geriausios turnyro komandos išsidalins 132 tūkst. dolerių siekiantį prizinį fondą. Nugalėtojams atiteks 40 tūkst. dolerių. Kauniečiai vietą pagrindiniame turnyre dar turės užsitarnauti per atrankinį etapą. Jame lietuvių lauks Ucunomijos (Japonija) ir Los Andželo (JAV) komandų barjerai. 12.45 val. Lietuvos laiku mūsiškiai stos į kovą su Japonijos ekipa, o 13.20 val. – su amerikiečiais.
„Atrankos etapas visuomet yra didelis iššūkis, kadangi viskas vyksta vieną dieną – tiek atranka, tiek grupės etapas. Kalbant apie komandas, Ucunomija yra žinoma komanda, jau žaidusi sezono atidarymo turnyre, o Los Andželas sudarytas iš trijų amerikiečių bei vieno prancūzo. Dar nematyta komanda, bet matysime eigoje, kokios jų stiprybės ir silpnybės.
Pirmajam varžovui jau ruošiamės ir manome, kad turime savo pliusų juos įveikti. Bet kuriuo atveju norisi stabilumo, augimo, įsitvirtinti šiame lygyje, kaupti patirtį, būti konkurencingiems viso sezono metu ir pagaliau dėti žingsnį į profesionalų 3x3 krepšinį“, – teigė strategas.
Sėkmės atveju VDU patektų į D grupę kartu su Amsterdamo (Nyderlandai) ir Šanchajaus (Kinija) klubais. Rungtynės su olandais prasidėtų 15.15 val., o su kinais – 19 val. Jei pavyktų aplenkti bent vieną iš šių komandų, atkrintamosios varžybos vyktų šeštadienį.
Savaitgalį laiko veltui neleis ir Raudondvario „Hoptrans“ vyrai. Jie patrauks į tolimąją Kiniją, kur vyks „Xi‘An Challenger“ turnyras.
Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys, Modestas Kumpys ir Marijus Užupis varžysis ne tik dėl 60 tūkst. eurų prizinio fondo, kurį išsidalins geriausiųjų penketukas, bet ir dėl kelialapio į „Amsterdam Masters“ turnyrą.
B grupėje lietuviai susitiks su šeimininkais ir Bordo krepšininkais. Šeštadienį 9.50 val. Lietuvos laiku startuos rungtynės su „Xi‘An“ ekipa, o 11.40 val. – dvikova su prancūzais. Atkrintamosios varžybos praūš sekmadienį.
Visus „Zadar Masters“ ir „Xi‘An Challenger“ mačus tiesiogiai transliuos FIBA3x3 „YouTube“ kanalas.
