Sylvainas Francisco – apie aistrą madai ir išskirtiniams bateliams

Šįkart laidos vedėjas Daumantas kalbino tikrą mados guru tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Tai – Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco. Pokalbio pradžioje krepšininkas papasakojo, kaip užgimė jo aistra sportinei avalynei.
„Batelių kultūroje esu nuo mažens, bet būsiu atviras, nelabai galėjau jų sau leisti. Tiek mano šeima, tiek aš. Bet mano broliai ir tėvai visada rasdavo galimybę man nupirkti sportbačius, arba treneriai tiesiog duodavo batelius, nes nusipelnydavau. Taip pat ir kai kurie NBA žaidėjai Man buvo tiesiog nuostabu kiekvieną kartą turėti „Jordanus“. Buvau „Jordan“ ir „Kobe“ gerbėjas. Jaučiu, kad kai turi gerus batelius – gerai ir žaidi, ypač su gera apranga“, – tvirtino prancūzas.
Šįkart žaidėjas turėjo galimybę išpakuoti ir pasidalinti mintimis apie „Jordan x Supreme Air Jordan 14 Retro“ modelio sportbačius, kurie jam paliko išties gerą įspūdį, nepaisant nepalankaus spalvų derinio.
„Šiek tiek primena „Ryto“ spalvas, bet džiaugiuosi, kad nėra per daug raudonos. Jei būtų visiškai juodi... Aš net savo „Jordan 11“ negaliu avėti dėl šios priežasties. Bet manau, kad šiuos tikrai galiu avėti“, – juokėsi S. Francisco.
Kauno sirgalių dievaitis atskleidė Lietuvoje turintis bent 30 batelių porų, o namuose, Prancūzijoje, dar daugiau nei šimtą porų. Paklaustas, kaip jam pavyksta gauti įvairius batelius anksčiau, nei jie pasirodo prekyboje, „Žalgirio“ vedlys šiek tiek praskleidė proceso paslapties šydą.
„Viskas suvesta į pažintis. Yra toks vyrukas, vardu Sasha. Oranžinius „Kobe 6“ gavau būtent iš jo. Gavau juos keturis mėnesius prieš išleidimo datą. Išbandyti juos aikštelėje vienam pirmųjų buvo tikrai neįtikėtina patirtis. O kai pamatau, kad šiuos sportbačius turi visi, aikštelėje daugiau nepamatysi manęs avint jų“, – pasakojo žalgirietis.
Pilną „Ballzy x Kicks" epizodą su S. Francisco galite pamatyti LKL, kurią remia „Betsson", „YouTube" kanale.