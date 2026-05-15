„Žalgiris – tavo mokykloje“ – M. Wrighto paveikslas ir lietuvių kalbos pamokos

2026 m. gegužės 15 d. 12:42
2025–2026 m. sezono iniciatyva „Žalgiris – tavo mokykloje“ pasiekė jau 16 metų vykstančio projekto finišą, kuris dar kartą parodė, kad žaliai balta krepšinio dvasia Lietuvoje tik stiprėja. Šįkart iniciatyva išsiskyrė ne tik aktyvumu, bet ir dalyvių skaičiumi – prie jos prisijungė net 98 mokyklos iš visos Lietuvos, o viso sezono metu „Žalgirio“ arenoje buvo sulaukta daugiau nei 32 000 moksleivių.
Sezono metu moksleiviai gausiai lankėsi „Žalgirio“ namų rungtynėse, kūrė triukšmingą palaikymą tribūnose bei dalijosi savo užfiksuotomis akimirkomis, o po atkaklios kovos paaiškėjo ir šių metų nugalėtojai, kuriais tapo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleiviai.
Aktyviausia šio sezono mokykla į Eurolygos rungtynes atvykdavo surinkusi gausias pajėgas – nuo 200 iki 400 moksleivių, tad Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienį aplankė nugalėjusią Kauno Juozo Grušo gimnaziją.
Į mokyklą atvykę žalgiriečiai gavo dovanų, atsakė į mokiniams rūpimus klausimus bei išdalijo gausybę parašų. Savo ruožtu Mosesas Wrightas viso vizito metu buvo įsisegęs mikrofoną ir išbandė savo lietuvių kalbos sugebėjimus, tad kviečiame įsijungti visą video ir išvysti visas moksleivių emocijas bei paveikslą, kuris primena M. Wrighto dėjimą.
Nors šio sezono „Žalgiris – tavo mokykloje“ projektas jau baigtas, ryšys su jaunaisiais sirgaliais niekur nedingsta. Iniciatyva ir toliau augina naują kartą, kuriai krepšinis – tai ne tik sportas, bet ir bendrystė, emocija bei vieningas identitetas.
Skelbiami ir šių metų lyderių rezultatai:
1 vieta – Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (5736 taškai)
2 vieta – Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija (4116 taškai)
3 vieta – Kauno „Saulės“ gimnazija (3491 taškai)
Nors šiais metais projekte pirmavo Kauno gimnazijos, per daugiau nei dešimtmetį trunkančią iniciatyvą žalgiriečiai jau buvo aplankę ir Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Marijampolės, Varėnos, Vilkaviškio bei Kelmės mokyklas.
