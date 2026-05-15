SportasKrepšinis

Du kėlinius snaudęs „Žalgiris“ pabudo – varžovams sukratė 108 taškus

2026 m. gegužės 15 d. 20:54
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ (30–1) tęsia dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.
Daugiau nuotraukų (1)
Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 108:93 (20:24, 31:32, 35:20, 22:17) susitvarkė su Utenos „Juventus“ (12–20) iššūkiu.
„Žalgiris“ vertėsi be Dovydo Giedraičio, o „Juventus“ neturėjo Pauliaus Valinsko bei Ivano Vranešo.
Abi komandos jau žino savo poziciją reguliariajame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone bei būsimus varžovus ketvirtfinalyje. Pirmas „Žalgiris“ kausis su aštunta „Jonava Hipocredit“, o septinta „Juventus“ – su antru Vilniaus „Rytu“.
Susiję straipsniai
Be jokių minčių gimtadienį švenčiantis R. Kurtinaitis įgėlė jaunesniems: „Neatsisakau alaus išgerti“

Be jokių minčių gimtadienį švenčiantis R. Kurtinaitis įgėlė jaunesniems: „Neatsisakau alaus išgerti“

Specialioje spaudos konferencijoje – dar viena Šaro žinutė

Specialioje spaudos konferencijoje – dar viena Šaro žinutė

Skelbiama, kad „Žalgirį“ paliks lietuvis – aiški kita karjeros stotelė

Skelbiama, kad „Žalgirį“ paliks lietuvis – aiški kita karjeros stotelė

Uteniškiams tai buvo paskutinės rungtynės reg. sezone, o „Žalgiriui“ dar lieka mačas su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
Utenos komanda rungtynes pradėjo solidžiai ir išsiveržė į priekį 12:9. Sylvainas Francisco tritaškiu bandė taisyti savo komandos situaciją (13:14), tačiau Maxwellas Lewisas atsakė tuo pačiu – 17:13. Mosesas Wrightas rezultatą lygino (19:19), tačiau geriau kėlinį užbaigė svečiai – 24:20.
Antrąjį dviem tiksliomis atakom pradėjo Šarūnas Beniušis (28:20), progų nešvaistė ir Evaldas Šaulys, tačiau du tritaškius smeigė Mantas Rubštavičius – 30:35. Ąžuolas Tubelis su Deividu Sirvydžiu ėmė tirpdyti „Žalgirio“ deficitą (41:43), kol galiausiai aukštaūgis grąžino lygybę – 46:46. Tiesa, tuo žalgiriečiai neilgai pasidžiaugė, nes Š.Beniušio dėjimas vainikavo antrą kėlinį – 56:51.
Po pertraukos žalgiriečiai atsidarė spurtu ir taip rezultatą persvėrė – 57:56. Tuo tarpu Laimonas Eglinskas gavo techninę pražangą. Nors pranašumą šeimininkai bandė krautis, M.Lewisas lygino rezultatą darkart – 61:61. Ą.Tubelis, M.Rubštavičius ir S.Francisco pasirūpino, kad iniciatyva būtų jų komandos rankose, maža to, I.Brazdeikis pataikė iš toli, o M.Wrightas grūdo kamuolį į krepšį – 77:66. Deficitą svečiai aptirpdė (73:79), tačiau po trijų kėlinių „Žalgiris“ pirmavo 86:76.
Tomo Masiulio auklėtiniai įjungė aukštesnę pavarą ir ėmė dominuoti (97:80), kol kitoje aikštės pusėje po 4 pražangas jau turėjo Malikas Johnsonas, Lukas Uleckas, Š.Beniušis ir M.Lewisas. Laiko dar buvo, bet D.Sleva pelnė šimtąjį žalgiriečių tašką ir intriga į rungtynes nebegrįžo.
Ryškiausiai „Žalgirio“ gretose atrodė Ą.Tubelis, įmetęs 21 tašką, atkovojęs 3 kamuolius ir rinkęs 26 naudingumo balus.
„Juventus“ ekipoje panašiu ritmu žaidė Š.Beniušis, kuriam nedaug trūko iki dvigubo dublio: jo sąskaitoje 21 taškas, 9 atkovoti kamuoliai ir 26 naudingumo balai.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 21, Deividas Sirvydis 19, Mantas Rubštavičius 16, Ignas Brazdeikis 12, Sylvainas Francisco 11, Mosesas Wrightas.
„Juventus“: Šarūnas Beniušis 21 (9 atk. kam.), Maxwellas Lewisas 16, Hassanas Diarra 14 (6 rez. perd.), Lukas Uleckas 13, Evaldas Šaulys 12.
Kauno ŽalgirisUtenos JuventusLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.