E. Atamanas pratrūko spaudos konferencijoje: „Tu neturi teisės kalbėti apie mane. Užsičiaupk“

Tiesa, krepšinio specialistas dar labiau suspindo po rungtynių vykusios spaudos konferencijos metu, kurioje kreipėsi į Tel Avivo „Hapoel“ savininką Oferą Yannay.
Pastarasis socialinėje erdvėje įžeidė turką teigdamas, kad „Panathinaikos žaidėjai jaučiasi netreniruojami“.
Penktadienį E. Atamanas keldamas balsą „Hapoel“ savininkui rėžė atgal.
Susiję straipsniai
„Aš nežinau jo vardo, nes krepšinyje esu 25-erius metus, o čia, šiame lygyje, jam tik pirmieji metai. Nenuostabu, kad jis žino mano vardą, nes aš per 25-erius metus iškovojau 3 Eurolygos titulus ir 5 kartus buvau finalo ketverte.
Aš nežinau tavęs, nežinau, kas tu per vyrukas, bet tu negerbi kitų komandų, kitų treneriu. Raginu fokusuotis į savo žaidėjus ir trenerius, pasižiūrėk į savo rezultatus. Tai tavo pirmi metai Eurolygoje, tu neturi teisės kalbėti apie mane.
Žinau, iš ko tu tai išgirtai, pasakyk jam, kad jis turėtų drąsos tai pasakyti pats, o ne tavo, prezidento, lūpomis.
Dar vienas dalykas – girdėjau, kad kitą sezoną turėsite 75 mln. eurų biudžetą. Sėkmės. Net jei ir turėtumėte 100 mln. biudžetą, tu su šio charakteriu nelaimėsi ir nepasieksi mano lygio. Tu niekada nelaimėsi Eurolygos.
Užsičiaupk, kalbėk su savo komanda“, – rėžė E. Atamanas.