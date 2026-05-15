Sirgalių įžeidimų nepasikentęs buvęs žalgirietis rėžė atvirai – kiekvienas šuo sulaukia savo dienos

Varžybų ketvirtfinalio serijoje Ergino Atamano auklėtiniai pirmavo prieš ispanų „Valencia“ 2:0, bet po to patyrė tris pralaimėjimus ir kelialapį atidavė varžovams.
Gan banguotai šioje serijoje žaidė vienas iš „Panathinaikos“ lyderių, buvęs žalgirietis Nigelas Hayesas-Davisas. Jis antroje dvikovoje pelnė 27 taškus ir pataikė pergalingą metimą. Tačiau ketvirtame mače jis prametė visus 7 tritaškius, o penktoje akistatoje įmetė 15 taškų, bet netapo tikruoju vedliu, o graikai pralaimėjo žūtbūtinį mūšį 64:81.
Pats krepšininkas sirgalių buvo kaltinamas, kad per svarbias akistatas jis leido sau nuskristi į Indiją, o galiausiai aistruolių buvo užgauliojamas už apatišką poziciją „Panathinaikos“ atžvilgiu.
31-erių krepšininkas „Instagram“ socialinėje platformoje pasidalijo žinute, kurioje griežtai sureagavo į įžeidžiančius komentarus.
„Suaugę žmonės kraustosi iš proto dėl vaikų žaidimo. Geriau pasilaikykite savo žodžius sau, nes mane vadinate viskuo, tik ne tuo vardu, kurį man davė mama“, – rašė amerikietis.
Puolėjas pabrėžė, kad sporte neišvengiami ir pakilimai, ir itin skaudžios akimirkos. Jam nepatinka, kad sirgaliai itin greitai keičia savo nuomonę.
„Šis sportas atneša tiek šviesiausių, tiek tamsiausių momentų, o mes turime tai naviguoti su šiais gerbėjais. Dabar visi kaip Dave’as Chappelle’as ir mano, kad tie, kurie juokėsi pastarieji, juokiasi paskutiniai, nors tai nėra tas pats.
Žinokite, kad viskas sugrįžta bumerangu ir mes dar tą dieną susimatysime. Matau daug šuniško elgesio, bet atsiminkite, kad kiekvienas šuo sulaukia savo dienos“, – rašė puolėjas.
N.Hayesas-Davisas praėjusį sezoną tapo Eurolygos čempionu su Stambulo „Fenerbahce“, vėliau trumpai bandė įsitvirtinti NBA, o sezono viduryje prisijungė prie „Panathinaikos“.
Eurolygoje jis per 16 mačų per 29 minutes vidutiniškai pelnė po 14,1 taško (34 procentai tritaškių), atsikovojo po 3,4 kamuolio, atliko po 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 12,9 naudingumo.
