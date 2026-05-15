Kai kas „Žalgiryje“ T. Masiuliui kelia nerimą – treneris prakalbo apie „raudonas vėliavėles“

2026 m. gegužės 15 d. 21:42
Lrytas.lt
Eurolygos sezoną užbaigęs Kauno „Žalgiris“ toliau smaginasi Lietuvos krepšinio čempionate. Tomo Masiulio auklėtiniai penktadienį namuose vykusiame mače 108:93 pranoko Utenos „Juventus“ krepšininkus.
Po dviejų kėlinių žalgiriečiai turėjo keturių taškų deficitą, bet visus reikalus sutvarkė po pertraukos ir ketvirtajame kėlinyje pirmavo jau triuškinančiu skirtumu.
„Sunkios rungtynės, kokios buvo ir Klaipėdoje. Pirmoje pusėje tikrai nežaidėme gerai, aišku, turime atiduoti duoklę ir „Juventus“, nėra lengva juos stabdyti.
Smagu, kad antroje pusėje savo energija ir agresyvumu pakeitėme mačo eigą“, – po rungtynių kalbėjo T. Masiulis.
50-mečio krepšinio specialisto buvo paklausta, ar paskutinėse dvejose rungtynėse jis įžvelgia „Žalgirio“ „raudonas vėliavėles“ dėl problemų gynyboje? Prieš „Neptūną“ buvo praleista 90 taškų, prieš „Juventus“ – 93 taškai.
„Taip. Norisi geriau, bet turime suprasti ir vaikinus. Norisi išspausti maksimalų agresyvumą. Daug žaidžiame skirtingais penketais, jaučiasi kažkoks išsibalansavimas, po Eurolygos viską kažkiek suprantame.
Vis dėlto uprantame ir patys, kad šioje vietoje turime pasitempti. Negalime bandyti varžovus įveikti tik puolimu. Jei taip galvosime, būsime smarkiai nubausti“, – samprotavo „Žalgirio“ treneris.
