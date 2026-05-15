SportasKrepšinis

Po „Ryto“ pergalės Čempionų lygoje – A. Avulio vizitas rūbinėje: „Pažadų davė“

2026 m. gegužės 15 d. 11:55
Lrytas.lt
Šeštadienį, gegužėįs 9-ąją, Vilniaus „Rytas“ savo istorijoje įrašė auksinėmis raidėmis – tądien buvo iškovota FIBA Čempionų lygos nugalėtojų taurė, finale po neįtikėtinos kovos įveikiant Atėnų AEK komandą. Po rungtynių žaidėjų rūbinėje apsilankė ir vienas garsiausių Lietuvos verslininkų Arvydas Avulis.
Daugiau nuotraukų (11)
A. Avulis – statybų bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkas ir vienas turtingiausių Lietuvos žmonių. „Top500“ duomenimis, jo turimas turtas yra vertinamas apie 310 milijonų eurų.
Pasidabinęs komandos šaliku 71-erių verslininkas „Ryto“ pergalę Badalonoje stebėjo gyvai iš parketinių vietų sėdėdamas šalia Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko ir jo žmonos Vismantės.
„Ryto“ gynėjas Augustas Marčiulionis atskleidė, kad po rungtynių krepšininkų rūbinėje laukė A. Avulio vizitas.

G. Žibėno emocijos liejasi per kraštus: nufilmavo karštą komandos trenerio kalbą

Pirmadienį, gegužės 11-ąją, prieš Vilniuje prie Baltojo tilto oficialiai vykstant iškovoto titulo pristatymui ir šventimui su komandos fanais, 24-erių legendinio Šarūno Marčiulionio sūnus dalyvavo „BN Live“ pokalbių renginyje, kuriame atskleidė, kad žymusis verslinininkas savo kalboje ne tik sveikino komandą.
„Oi, Avulis ten ir pažadų davė“, – su plačia šypsena teigė A. Marčiulionis.
Susiję straipsniai
Skirdama paramą „Rytui“ savivaldybė nusižengė savo žodžiams: posėdyje – konfliktas

Skirdama paramą „Rytui“ savivaldybė nusižengė savo žodžiams: posėdyje – konfliktas

Meras paskelbė, kokios miesto premijos už triumfą sulauks Vilniaus „Rytas“

Meras paskelbė, kokios miesto premijos už triumfą sulauks Vilniaus „Rytas“

Norėdama pasveikinti „Rytą“ su iškovotu titulu I. Ruginienė sumaišė komandos pavadinimą

Norėdama pasveikinti „Rytą“ su iškovotu titulu I. Ruginienė sumaišė komandos pavadinimą

A. Avulio vadovaujama įmonė „Hanner“ šiuo metu vykdo Nacionalinio stadiono komplekso statybas. Jame – ir apie 7 tūkstančius žiūrovų talpinanti sporto arena, kuri, tikimasi klube, priklausys būtent „Rytui“.
Projekto statybas planuojama užbaigti 2028 m. vasario mėnesį.
Arvydas AvulisVilniaus RytasAugustas Marčiulionis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.