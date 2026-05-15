Po „Ryto“ pergalės Čempionų lygoje – A. Avulio vizitas rūbinėje: „Pažadų davė“

A. Avulis – statybų bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkas ir vienas turtingiausių Lietuvos žmonių. „Top500“ duomenimis, jo turimas turtas yra vertinamas apie 310 milijonų eurų.
Pasidabinęs komandos šaliku 71-erių verslininkas „Ryto“ pergalę Badalonoje stebėjo gyvai iš parketinių vietų sėdėdamas šalia Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko ir jo žmonos Vismantės.
„Ryto“ gynėjas Augustas Marčiulionis atskleidė, kad po rungtynių krepšininkų rūbinėje laukė A. Avulio vizitas.
Pirmadienį, gegužės 11-ąją, prieš Vilniuje prie Baltojo tilto oficialiai vykstant iškovoto titulo pristatymui ir šventimui su komandos fanais, 24-erių legendinio Šarūno Marčiulionio sūnus dalyvavo „BN Live“ pokalbių renginyje, kuriame atskleidė, kad žymusis verslinininkas savo kalboje ne tik sveikino komandą.
„Oi, Avulis ten ir pažadų davė“, – su plačia šypsena teigė A. Marčiulionis.
A. Avulio vadovaujama įmonė „Hanner“ šiuo metu vykdo Nacionalinio stadiono komplekso statybas. Jame – ir apie 7 tūkstančius žiūrovų talpinanti sporto arena, kuri, tikimasi klube, priklausys būtent „Rytui“.
Projekto statybas planuojama užbaigti 2028 m. vasario mėnesį.
