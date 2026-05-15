Specialioje spaudos konferencijoje – dar viena Šaro žinutė

Jo pusfinalyje Turkijos klubas susikaus su turnyro reguliariojo sezono nugalėtoju Pirėjo „Olympiakos“.
Stambule surengtoje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo ne tik lietuvis, bet ir komandos vadovybė, Š. Jasikevičius siuntė žinią „Fenerbahce“ sirgaliams – tokie dalykai, kaip iškovoti bilietai į Eurolygos finalo ketvertą, nesimėto.
Lietuvis taip pat pridūrė, kad pusfinalo favorite bus „Olympiakos“, bet su tinkamu pasirengimu jo treniruojama komanda gali nugalėti be ką.
„Džiaugiamės, kad vėl patekome į finalo ketvertą. Tokio pasiekimo niekada nelaikome savaime suprantamu. Dirbame tam, kad kuo geriau parengtume komandą ir Atėnuose atliktume savo darbą.
Žaisime prieš reguliariojo sezono lyderius. Jie yra pagrindiniai favoritai. Tačiau jei būsime tinkamos fizinės ir psichologinės būsenos, galime įveikti bet ką“, – tęsė 50-metis krepšinio specialistas.
Eurolygos finalo ketvertas vyks Atėnuose gegužės 22–24 dienomis.