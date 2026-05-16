SportasKrepšinis

„Hoptrans“ ekipa Kinijoje bando prasibrauti pro „Challenger“ turnyro grupių kovas

2026 m. gegužės 16 d. 13:48
Lrytas.lt
Raudondvario „Hoptrans“ trijulių ekipa savaitgalį prakaitavo tolimojoje Kinijoje, kur dalyvavo „Xi‘An Challenger“ turnyre. Lietuviai varžėsi ne tik dėl prisinio 60 tūks. eurų prizinio fondo, tačiau ir kelialapio į „Masters“ serijos turnyrą Nyderlanduose.
Daugiau nuotraukų (3)
Lietuvos ekipai Azijoje atstovavo Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys, Modestas Kumpys ir Marijus Užupis, kurie varžėsi ne tik dėl 60 tūkst. eurų prizinio fondo, kurį turėjo išsidalinti geriausiųjų penketukas, bet ir dėl kelialapio į „Amsterdam Masters“ turnyrą.
Susiję straipsniai
Šią savaitę – trejus metus lauktas 3x3 krepšinio moterų rinktinės sugrįžimas į „Women‘s Series“ varžybas

Šią savaitę – trejus metus lauktas 3x3 krepšinio moterų rinktinės sugrįžimas į „Women‘s Series“ varžybas

Pirmasis VDU trijulės blynas Zadare prisvilo: mūsiškiams nepavyko prasibrauti į pagrindinį „Masters“ serijos turnyrą

Pirmasis VDU trijulės blynas Zadare prisvilo: mūsiškiams nepavyko prasibrauti į pagrindinį „Masters“ serijos turnyrą

Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

B grupėje šeštadienį lietuviai susitiko su šeimininkais Xi'An atstovais ir nusileido jiems 16:18. Lietuvius į pergalę bandė tempti Evaldas Džiaugys, tačiau mūsiškiai nesugebėjo sustabdyti 13 taškų įmetusio kino Qianhao Liu.
Kitame grupės mače „Hoptrans“ žaidė su prancūzų Bordo krepšininkais ir šįkart jau šventė pergalę 19:17. Šiuo atveju viskas apsivertė aukštyn kojomis – Bordo žaidėjai nerado jokių variantų kaip sustabdyti E. Džiaugį, kuris įmetė 12 taškų.
„Hoptrans“ komanda<br> fiba nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
„Hoptrans“ komanda
 fiba nuotr.
Mūsiškiai iš esmės garantavo sau antrąją vietą B grupėje
Atkrintamosios varžybos praūš sekmadienį, o lietuvių varžovais gali tapti kinų DeQing klubas arba JAV Fynikso miesto krepšininkai.
Trijulių krepšinistrijulė3x3

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.