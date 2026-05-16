„Hoptrans“ ekipa Kinijoje bando prasibrauti pro „Challenger“ turnyro grupių kovas

Lietuvos ekipai Azijoje atstovavo Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys, Modestas Kumpys ir Marijus Užupis, kurie varžėsi ne tik dėl 60 tūkst. eurų prizinio fondo, kurį turėjo išsidalinti geriausiųjų penketukas, bet ir dėl kelialapio į „Amsterdam Masters“ turnyrą.
B grupėje šeštadienį lietuviai susitiko su šeimininkais Xi'An atstovais ir nusileido jiems 16:18. Lietuvius į pergalę bandė tempti Evaldas Džiaugys, tačiau mūsiškiai nesugebėjo sustabdyti 13 taškų įmetusio kino Qianhao Liu.
Kitame grupės mače „Hoptrans“ žaidė su prancūzų Bordo krepšininkais ir šįkart jau šventė pergalę 19:17. Šiuo atveju viskas apsivertė aukštyn kojomis – Bordo žaidėjai nerado jokių variantų kaip sustabdyti E. Džiaugį, kuris įmetė 12 taškų.
Mūsiškiai iš esmės garantavo sau antrąją vietą B grupėje
Atkrintamosios varžybos praūš sekmadienį, o lietuvių varžovais gali tapti kinų DeQing klubas arba JAV Fynikso miesto krepšininkai.